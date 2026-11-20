El entrenador del Gallo registra una efectividad superior al 55% en sus dos etapas en el club. Su presente representa un desafío importante para Colón en el Reducido.

Colón tendrá por delante un desafío de máxima exigencia cuando visite a Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido. Más allá del rendimiento del conjunto bonaerense, Walter Otta aparece como uno de los principales responsables de su fortaleza. El entrenador acumula estadísticas destacadas en sus dos etapas al frente del Gallo y buscará extender su buen presente.

Walter Otta y una estadística que refleja la fortaleza de Morón

El recorrido del entrenador en la institución bonaerense está marcado por la regularidad y los resultados positivos. Entre sus dos ciclos, Otta dirigió 174 encuentros, de los cuales ganó 77, empató 58 y perdió solamente 39.

Estos registros representan una efectividad del 55,36%, con 289 unidades obtenidas sobre las 522 que estuvieron en juego.

Su primera etapa comenzó en 2015 y finalizó en 2018, período durante el cual estuvo al frente del equipo en 95 compromisos. En ese recorrido consiguió 40 triunfos, 35 igualdades y sufrió 20 derrotas.

Además, fue protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Deportivo Morón, al conseguir el ascenso a la Primera Nacional en 2017.

Su regreso se produjo en noviembre de 2024 y, desde entonces, volvió a consolidar un equipo competitivo. En los 79 partidos de su segundo ciclo, Morón consiguió 37 victorias, 23 empates y 19 derrotas.

Esto significa que el conjunto bonaerense logró evitar la derrota en 60 de esos 79 encuentros, una cifra que representa aproximadamente el 76% de sus presentaciones.

El desafío de Colón ante un entrenador que conoce el camino

La continuidad del proyecto deportivo y el conocimiento que Otta tiene de la institución aparecen como factores importantes para explicar el presente del Gallo.

Morón logró posicionarse entre los principales protagonistas de la Primera Nacional y llega a los cuartos de final con la ventaja deportiva, una condición que obligará al Sabalero a buscar la victoria para continuar en carrera.

En ese contexto, Iván Delfino deberá encontrar la manera de superar a un adversario que ha demostrado ser difícil de vencer, especialmente en una instancia donde los errores pueden resultar determinantes.

La serie enfrentará a dos equipos que mantienen intacta la ilusión de ascender, aunque con una exigencia particular para Colón: quebrar la resistencia de un rival que, bajo la conducción de Otta, consiguió resultados favorables en buena parte de sus compromisos.

El Sabalero tendrá que imponerse ante un entrenador que convirtió la regularidad en una de sus principales fortalezas y que buscará dar otro paso hacia el objetivo de llegar a Primera División.