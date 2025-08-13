River viaja a Asunción con novedades: vuelve Driussi, entra Portillo y aparece Giménez

Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River para el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores ante Libertad y hay tres novedades

River ya tiene la lista de convocados para viajar a Asunción, donde este miércoles enfrentará a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores . Marcelo Gallardo definió tres incorporaciones importantes, marcadas por regresos, urgencias y apuestas juveniles.

La principal novedad es el regreso de Sebastián Driussi, recuperado de una lesión que lo mantuvo dos meses fuera de las canchas. También se destaca la presencia anticipada de Juan Carlos Portillo, refuerzo pensado inicialmente para la vuelta, pero que fue citado antes por necesidad. La sorpresa la dio Ulises Giménez, marcador central de la Reserva con apenas cuatro minutos en Primera, quien entra en la lista ante la escasez de zagueros.

Un rompecabezas en la defensa de River

Las bajas de Germán Pezzella (lesión grave), Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta obligaron a Gallardo a reorganizar su defensa. La buena noticia fue el regreso a los entrenamientos de Paulo Díaz, quien dejó atrás una sinovitis en la rodilla y será titular junto a Sebastián Boselli.

Giménez, juvenil que apenas sumó minutos ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, completa el grupo de centrales. Por otra parte, el club no pudo incluir a Lautaro Rivero, de buen rendimiento ante Independiente, debido al límite de modificaciones en la lista de buena fe para esta fase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1955662639457316912&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Libertad en Paraguay.



Ida de los octavos de final de la #Libertadores #VamosRiver pic.twitter.com/ZiQ8Whg94C — River Plate (@RiverPlate) August 13, 2025

El mediocampo, con una duda

En la mitad de la cancha, la gran incógnita es si Santiago Lencina continuará como titular. En caso de salir, Gallardo maneja dos alternativas: el talento y pausa de Juan Fernando Quintero o el despliegue de Giuliano Galoppo, para fortalecer la recuperación y el equilibrio.

Driussi, al banco; Colidio y Borja, los titulares

En ofensiva, Facundo Colidio es una fija, mientras que Miguel Borja seguirá como centrodelantero, aunque su lugar en el equipo podría depender de su rendimiento en Paraguay. La presencia de Driussi en el banco será clave: el cuerpo técnico espera darle minutos de a poco, pensando en que llegue con ritmo a la revancha y al tramo decisivo del semestre.

El regreso inminente de Maximiliano Salas también podría modificar el mapa ofensivo, por lo que este cruce ante Libertad podría ser determinante para el futuro inmediato del “Colibrí” Borja en el once titular.