Confirmaron que la venta de los vuelos Rosario-Madrid comenzará el 1 de diciembre

El ministro Gustavo Puccini firmó un convenio con la aerolínea del grupo Iberostar para habilitar, a partir de octubre de 2026, la primera conexión sin escalas entre Rosario y Europa

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) , el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini , anunció un convenio con la aerolínea World2Fly , perteneciente al grupo Iberostar, que permitirá concretar por primera vez la conexión directa entre Rosario y Madrid .

El acuerdo prevé que a partir del 1 de octubre de 2026 la ruta comience a operar con dos frecuencias semanales , mientras que la venta de pasajes se habilitará el 1 de diciembre de 2025 , con 432 asientos disponibles en cada vuelo .

“Se trata de una oportunidad histórica para el Aeropuerto Internacional de Rosario, ya que es la primera vez que se da una conexión directa sin escalas. Estamos hablando de la tercera ciudad argentina que conecta directamente con Europa”, destacó Puccini tras la firma del convenio.

El funcionario subrayó además que “World2Fly desembarca en Argentina a través de Rosario. No es un dato menor y entendemos que es fruto del trabajo que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Transporte y Logística y la gerencia del aeropuerto en estos meses. Esto se suma al esfuerzo de ordenamiento y pacificación de la ciudad en materia de seguridad, y al posicionamiento turístico que estamos consolidando junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia”.

En cuanto al programa de incentivos que facilitó la llegada de la aerolínea, Puccini explicó: “Incorporamos beneficios fiscales vinculados a tasas aeroportuarias, que no implican pérdidas para el aeropuerto, sino que acompañan el desarrollo y la expansión de la conectividad, enmarcados en un plan de reposicionamiento de la ciudad y de la provincia”.

Agenda en la FIT

Puccini participa de la feria acompañado por la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y por la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, en una agenda destinada a ampliar la conectividad aérea de los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo.

El cronograma incluye reuniones con JetSmart, Air Europa, OLA, Aerolíneas Argentinas y autoridades del Estado de Quintana Roo (México).

De la firma del convenio con World2Fly participaron también Jorge Henn, subsecretario de Transporte y Logística; Esteban Bretto, presidente del Aeropuerto Internacional de Rosario; Gisela Riuli, presidenta del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo; Juan Pío Drovetta, gerente general del Aeropuerto de Rosario; y Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de Rosario.

Obras en el Aeropuerto de Rosario

En paralelo, avanzan las obras de renovación de la pista del aeropuerto rosarino, iniciadas el 20 de septiembre.

Hasta el momento se removieron 1.500 m³ de suelo para ampliar el viraje en cabecera, se ejecutaron 800 metros lineales de zanjeo para drenajes y 500 metros de cunetas laterales. Además, se demolieron 3.375 m² de losas de pista y se hormigonaron 945 m² de superficie nueva.

También se realizaron trabajos de aserrado para cañeros de balizamiento, se colocaron 60 metros en el eje de pista, se retiraron 150 balizas de borde de pista y 30 luces de umbral y fin de pista, además de cateos técnicos para la instalación de nuevos shelters de energía y control.

Con este panorama, Rosario se prepara para un salto histórico en materia de conectividad internacional, que no solo impactará en el turismo, sino también en el comercio y la proyección productiva de la provincia.