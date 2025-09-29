Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Luego de que Deportivo Maipú cayera en condición de local con Colegiales, los hinchas mendocinos se metieron en el campo de juego y se pelearon con los jugadores

Una tarde atravesada por la violencia y el escándalo se vivió en el estadio de Deportivo Maipú, donde los jugadores se agarraron a las piñas con un grupo de hinchas que se metió a la fuerza al campo de juego tras la derrota 2-1 como local frente a Colegiales, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

Cuando el árbitro Fabricio Llobet indicó el cierre del encuentro, un grupo de simpatizantes tiró abajo el alambrado del Omar Higinio Sperdutti, ingresó al verde césped y terminó enfrentándose con los propios futbolistas del Cruzado.

La gresca se originó cuando algunos hinchas le pidieron las camisetas a los jugadores y, ante la negativa, la situación derivó en agresiones y corridas. El arquero Ignacio Pietrobono fue el primero en ser increpado, aunque pudo ser protegido por la seguridad privada. En medio de empujones, gritos y golpes, el resto del plantel buscó refugiarse en la mitad de la cancha.

La violencia quedó a la vista de todos también por la escasa presencia policial dentro del terreno, ya que solo dos efectivos intervinieron. La situación obligó al presidente del club, Hernán Sperdutti, a bajar a la cancha para intentar tranquilizar a la gente y colaborar en la contención de los disturbios.

¡DE NO CREER!



Luego de la derrota vs. Colegiales, hinchas de Deportivo Maipú ingresaron al campo de juego, agredieron a los jugadores locales e intentaron quitarles las camisetas.#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/VzuHW34EXj — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 29, 2025

Al cabo de varios minutos de amenazas y forcejeos, los hinchas volvieron a la tribuna (a uno de ellos se lo vio con sangre en el rostro) y los jugadores de Maipú lograron retirarse al vestuario. En cuanto a lo futbolístico, la derrota significó un duro traspié para el equipo cuyano, que complicó sus posibilidades de acceder al Reducido por el ascenso. Actualmente está octavo con 45 puntos.

Por el contrario, el conjunto de Munro se llevó tres unidades vitales fuera de casa, llegó a las 44 y fortaleció su aspiración de meterse entre los primeros ocho de la Zona A que ya tiene como ganador a Deportivo Madryn.