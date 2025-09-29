A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

El arquero de Flamengo Agustín Rossi atajó un penal sentado, cuando Yuri Alberto picó la pelota en la victoria del Fla ante Corinthians

Una semana después de haber sido la figura de Flamengo porque atajó dos penales para eliminar a Estudiantes de la Copa Libertadores, el arquero argentino Agustín Rossi volvió a ser noticia en Brasil, pero esta vez contuvo un disparo desde los doce pasos permaneciendo sentado.

"Tenemos un arquero que es una maravilla, ataja los penales sentado en una silla", dice un popular cántico del fútbol argentino que los hinchas de Boca le dedicaban a Américo Tesoriere en la década del 20 y ahora los del Mengao podrían repetir para un exjugador del Xeneize.

En la victoria de Flamengo como visitante ante Corinthians por 2-1, Yuri Alberto fue el encargado de ejecutar un tiro desde los doce pasos en el primer tiempo y decidió picar la pelota con suficiencia, pero el ex-Estudiantes y Chacarita contuvo el disparo casi sentado en el suelo.

Después de agarrar el balón, el arquero de 30 años mostró su enojo contra el experimentado atacante y le hizo un claro gesto con el índice de la mano derecha de "así no". Luego de eso, le tapó un mano a mano.

Embed - PENALTI PERDIDO DE YURI ALBERTO CONTRA O FLAMENGO

En el complemento, Yuri Alberto sí pudo vengarse y marcó el 1-0 parcial de zurda, que le valió la amarilla por provocar a la hinchada visitante. Sin embargo, el Mengao dio vuelta el resultado gracias a un tanto del uruguayo Giorgan De Arrascaeta y otro de Luiz Araújo.

Con este resultado, en 25 fechas disputadas, Flamengo es líder del Brasileirao con 54 puntos, cuatro más que Cruzeiro y cinco más que Palmeiras, aunque el Verdao tiene 23 encuentros disputados.