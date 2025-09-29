Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Este lunes, la comisión directiva de Colón hizo oficial el llamado a elecciones que tendrán lugar el domingo 30 de noviembre

29 de septiembre 2025 · 12:26hs
La comisión directiva de Colón hizo oficial el llamado a las elecciones.

Finalmente y como lo marca el estatuto, la comisión directiva de Colón hizo oficial el llamado a elecciones. Teniendo en cuenta que se debe hacer dos meses antes, este lunes se publicó la información.

Las elecciones para elegir al nuevo presidente de Colón se celebrarán el domingo 30 de noviembre. Pero el plazo para la presentación de las listas vencerá el 10 de noviembre a las 18.

En su comunicado, Colón convoca a "los asociados vitalicios A y B y asociados y asociadas activos plenos, inscriptos en los registros con un año de antigüedad anterior y con la cuota del mes de octubre o anual 2025 paga para celebrar la renovación total de autoridades de la institución en los comicios ordinarios del día 30 de noviembre, de 8:00 horas a 18:00 horas en las instalaciones del Club".

Colón elecciones llamados
