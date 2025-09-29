Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Este lunes Colón retoma los entrenamientos pensando en el partido ante CADU, con una baja confirmada por sanción

29 de septiembre 2025 · 08:44hs
El lateral de Colón Facundo Castet llegò a las cinco tarjetas amarillas.

Colón cerrará el Torneo de la Primera Nacional el próximo domingo desde las 15.30 cuando reciba a CADU. Y es por eso que este lunes, el plantel sabalero retomará los entrenamientos.

Facundo Castet no estará ante el CADU

Para el compromiso ante Defensores Unidos, el equipo rojinegro tendrá una baja confirmada y tiene que ver con la ausencia del lateral izquierdo Facundo Castet.

El defensor fue amonestado en el partido ante Estudiantes de Buenos Aires y llegó a las cinco tarjetas amarillas. Por lo cual, tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

De esta manera, lo más factible es que Ezequiel Medrán se incline por Conrado Ibarra para que sea titular en el último partido que Colón jugará este año.

Y en relación al equipo titular es un hecho que habrá variantes y existe la posibilidad de que jueguen muchos de los futbolistas surgidos en el club.

