El Aston Villa del Dibu Martínez, ganó y es escolta en la Premier League Con la presencia de Dibu Martínez en el arco, Aston Villa venció 3-1 a Nottingham Forest y quedó segundo en la tabla 3 de enero 2026 · 18:32hs

Aston Villa derrotó 3-1 a Nottingham Forest en el marco de la fecha 20 de la Premier League, resultado que le permite mantenerse en el segundo puesto de la tabla con 42 puntos, mientras que su rival continúa en el 17° lugar.

Aston Villa es escolta de Arsenal Los goles del conjunto local fueron convertidos por Ollie Watkins, que abrió el marcador a los 45+1 minutos, y por John McGinn, autor de un doblete a los 49 y 73 minutos, mientras que para la visita descontó Morgan Gibbs-White a los 61 minutos.

El primer tiempo fue equilibrado, con Aston Villa manejando la posesión y encontrando el premio justo antes del descanso. En el complemento, el equipo de Birmingham fue más agresivo, amplió rápidamente la ventaja, sufrió un breve intento de reacción del Forest y terminó sellando el triunfo con autoridad.