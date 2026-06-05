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Papelón en México: Japón dejó el predio de Monterrey por el mal estado de las canchas

Japón tuvo que cambiar de sede de entrenamiento en Monterrey a pocos días del inicio del Mundial debido al mal estado de los campos que tenía asignados

5 de junio 2026 · 18:37hs
Papelón en México: Japón dejó el predio de Monterrey por el mal estado de las canchas

Japón tuvo que cambiar de sede de entrenamiento en Monterrey a pocos días del inicio del Mundial 2026 debido al mal estado de los campos que tenía asignados inicialmente. La situación generó malestar en la delegación asiática y una fuerte repercusión en redes sociales.

Japón cambia de lugar de trabajo para el Mundial

El seleccionado nipón trabajó el miércoles en instalaciones vinculadas a Tigres, pero los futbolistas se quejaron de una superficie deteriorada, con zonas duras, hoyos y parches de tierra. Como consecuencia, el jueves se trasladó a El Barrial, el centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

“La cancha de ayer no estaba muy bien, estaba dura, había hoyos... no estaba bien”, explicó el futbolista Takefusa Kubo. “Tuvimos que cambiarla porque los jugadores tenían miedo de correr, de pelear por cada balón”.

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Según trascendió, Japón había encontrado otros campos en condiciones deficientes, con césped desgastado o sectores en obras, lo que incluso habría generado amenazas de abandonar Monterrey. Finalmente, se encontró una alternativa que dejó satisfecho al plantel. “La cancha de hoy es mucho mejor. Gracias a todos los que ayudaron a que esto sucediera”, agregó Kubo.

Japón debutará en el Mundial el 14 de junio ante Países Bajos en Arlington. Luego jugará frente a Túnez el 20 de junio en Monterrey y cerrará la fase de grupos el 25 ante Suecia. Su campamento oficial para la Copa del Mundo quedará instalado desde el 8 de junio en Nashville, Tennessee.

Japón Monterrey Mundial
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