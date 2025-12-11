Uno Santa Fe | Ovación | Aston Villa

El Aston Villa del Dibu Martínez quiere pisar fuerte en su visita al Basilea

Aston Villa, con Dibu Martínez en el arco, visitará a Basilea, desde las 17, en uno de los partidos de la fecha 6 de la Europa League.

11 de diciembre 2025 · 08:06hs
El Aston Villa del Dibu Martínez quiere pisar fuerte en su visita al Basilea

Aston Villa del argentino Dibu Martínez visita este jueves a Basilea en el marco del partido por la fecha 6 de la Europa League.

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el St. Jakob-Park, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Probables formaciones de Basilea vs Aston Villa

Basel: Hitz, Schmid, Daniliuc, Adjetey, Tsunemoto, Leroy, Metinho, Šotiek, Otele, Shaqiri, Traoré.

Aston Villa: Martínez, Maatsen, Torres, Konsa, Cash, Onana, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins.

El resto de los partidos de la Europa League

La fecha 6 de la Europa League también tendrá estos partidos: a las 14.45: Stuttgart-Maccabi Tel Aviv, Sturm Graz-Estrella Roja Belgrado, Ferencvaros-Rangers, Niza-SC Braga, Dinamo Zagreb-Real Betis, Utrecht-Nottingham Forest, Young Boys-Lille, Ludogorets-PAOK y Midtjylland-KRC Gent; y a las 17, chocarán: Brann-Fenerbahce, Celta de Vigo-Bologna, Panathinaikos-Viktoria Plzen, Friburgo-Red Bull Salzburgo, Lyon-Go Ahead Eagles, FCSB-Feyenoord, Porto-Malmö FF y Celtic-Roma.

