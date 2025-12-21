Uno Santa Fe | Ovación | Dibu Martínez

El Aston Villa del Dibu Martínez recibe al Manchester United por la Premier League

Aston Villa, con Emiliano Dibu Martínez como figura, será local ante Manchester United por la fecha 17 de la Premier League. El partido se jugará en Villa Park, con transmisión en vivo y puntos clave en juego para ambos equipos.

Ovación

Por Ovación

21 de diciembre 2025 · 09:50hs
El Aston Villa del Dibu Martínez recibe al Manchester United por la Premier League

@AVFCOfficial

El Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez enfrentará este domingo al Manchester United en uno de los partidos destacados de la fecha 17 de la Premier League, en un cruce que promete intensidad y necesidades compartidas en la recta final del año futbolístico en Inglaterra.

El encuentro se disputará desde las 13.30 (hora argentina) en el Villa Park de Birmingham, con transmisión en vivo por Disney+. El equipo de Unai Emery buscará hacerse fuerte en casa, con el arquero argentino como una de sus principales referencias.

Manchester United y Aston Villa tienen objetivos distintos

El conjunto villano llega con la intención de seguir sumando puntos que lo mantengan en la pelea por los puestos de clasificación a las copas europeas, apoyado en un rendimiento sólido como local y en la regularidad de figuras clave como Dibu Martínez.

Del otro lado, el Manchester United afronta el compromiso con la necesidad de ganar regularidad en la temporada. Los Diablos Rojos intentan no perder terreno en la tabla y saben que una derrota podría complicar sus aspiraciones en el tramo decisivo del campeonato.

Probables formaciones

Aston Villa: Bizot; Maatsen, Lindelöf, Konsa, Cash; Onana, Kamara; Tielemans, McGinn, Rogers; Watkins.

Manchester United: Lammens; Shaw, Heaven, Yoro; Mount, Mbeumo, Dalot, Casemiro; Fernandes, Diallo, Cunha.

Con Dibu Martínez bajo los tres palos, Aston Villa intentará imponer condiciones frente a un Manchester United que llega exigido, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la Premier League.

Dibu Martínez Manchester United Aston Villa Premier League
