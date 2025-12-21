Uno Santa Fe | El País | Cristina

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

El Sanatorio Otamendi informó que la expresidenta fue intervenida mediante una cirugía laparoscópica por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

21 de diciembre 2025 · 10:45hs
Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

Luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis, Cristina Fernández de Kirchner evoluciona de manera favorable, según informó el primer parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi en la noche de este sábado.

La expresidenta había sido trasladada al centro de salud porteño luego de presentar fuertes dolores abdominales. Tras los estudios correspondientes, los profesionales confirmaron un cuadro de apendicitis aguda y resolvieron realizar una intervención quirúrgica por vía laparoscópica.

En el comunicado oficial, el Sanatorio Otamendi precisó que Cristina Fernández de Kirchner “ingresó a nuestra institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado por los medios correspondientes”. En ese marco, detallaron que la cirugía permitió confirmar “apendicitis con peritonitis localizada”.

El parte médico, firmado por la directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi, indicó además que la paciente “evoluciona hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”, lo que llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras la operación.

image

La internación de Cristina

El episodio se produjo luego de que personal médico acudiera al domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. Tras una primera evaluación, se decidió su traslado para realizar estudios más exhaustivos y proceder a la intervención quirúrgica.

Durante la tarde y la noche del sábado, militantes y seguidores se acercaron a las inmediaciones del sanatorio para expresar su apoyo. Frente al edificio se desplegaron banderas y carteles, entre ellos uno con la consigna “Nunca caminarás sola”, en una postal que reflejó el impacto político y simbólico que continúa teniendo la figura de la expresidenta.

El Sanatorio Otamendi es un centro de referencia habitual para Cristina Kirchner. Allí fue atendida en ocasiones anteriores, como en 2021, cuando se sometió a una histerectomía. En años previos también atravesó otras intervenciones quirúrgicas en distintos centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La operación se dio en un contexto judicial complejo para la exmandataria. Días atrás, la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, además de ratificar el uso de una tobillera electrónica como parte de las medidas de control. Mientras continúa su recuperación médica, el seguimiento clínico seguirá de cerca su evolución en las próximas horas.

Cristina apendicitis Kirchner
Noticias relacionadas
El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, junto a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich. 

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

La nueva expedición al fondo del mar

Expedición al fondo del mar: comenzó otro streaming en el océano con nuevos misterios por descubrir

Javier Milei, empeñado en derogar las leyes ya sancionadas por el Congreso

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

La Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados

Presupuesto 2026: el proyecto pretende derogar leyes de fondos para universidades, discapacidad y Garrahan

Lo último

Aníbal Moreno sobre su futuro: Si se da volver a Argentina, bienvenido sea

Aníbal Moreno sobre su futuro: "Si se da volver a Argentina, bienvenido sea"

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Último Momento
Aníbal Moreno sobre su futuro: Si se da volver a Argentina, bienvenido sea

Aníbal Moreno sobre su futuro: "Si se da volver a Argentina, bienvenido sea"

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

Ovación
Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

El fuerte mensaje de Domínguez a los hinchas sobre su futuro en Estudiantes

El fuerte mensaje de Domínguez a los hinchas sobre su futuro en Estudiantes

Aníbal Moreno sobre su futuro: Si se da volver a Argentina, bienvenido sea

Aníbal Moreno sobre su futuro: "Si se da volver a Argentina, bienvenido sea"

Párense de Manos 3 rompió récords del streaming argentino con boxeo amateur y show en el Ducó

Párense de Manos 3 rompió récords del streaming argentino con boxeo amateur y show en el Ducó

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio