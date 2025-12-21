Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

El Sanatorio Otamendi informó que la expresidenta fue intervenida mediante una cirugía laparoscópica por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

Luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis , Cristina Fernández de Kirchner evoluciona de manera favorable, según informó el primer parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi en la noche de este sábado.

La expresidenta había sido trasladada al centro de salud porteño luego de presentar fuertes dolores abdominales. Tras los estudios correspondientes, los profesionales confirmaron un cuadro de apendicitis aguda y resolvieron realizar una intervención quirúrgica por vía laparoscópica.

En el comunicado oficial, el Sanatorio Otamendi precisó que Cristina Fernández de Kirchner “ingresó a nuestra institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado por los medios correspondientes”. En ese marco, detallaron que la cirugía permitió confirmar “apendicitis con peritonitis localizada”.

El parte médico, firmado por la directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi, indicó además que la paciente “evoluciona hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”, lo que llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras la operación.

La internación de Cristina

El episodio se produjo luego de que personal médico acudiera al domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. Tras una primera evaluación, se decidió su traslado para realizar estudios más exhaustivos y proceder a la intervención quirúrgica.

Durante la tarde y la noche del sábado, militantes y seguidores se acercaron a las inmediaciones del sanatorio para expresar su apoyo. Frente al edificio se desplegaron banderas y carteles, entre ellos uno con la consigna “Nunca caminarás sola”, en una postal que reflejó el impacto político y simbólico que continúa teniendo la figura de la expresidenta.

El Sanatorio Otamendi es un centro de referencia habitual para Cristina Kirchner. Allí fue atendida en ocasiones anteriores, como en 2021, cuando se sometió a una histerectomía. En años previos también atravesó otras intervenciones quirúrgicas en distintos centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La operación se dio en un contexto judicial complejo para la exmandataria. Días atrás, la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, además de ratificar el uso de una tobillera electrónica como parte de las medidas de control. Mientras continúa su recuperación médica, el seguimiento clínico seguirá de cerca su evolución en las próximas horas.