Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Malena Santillán y Sofía Garcés tuvieron una destacada labor en el Campeonato Argentino de natación desarrollado en el natatorio de Parque Roca

Llegó a su fin el último torneo oficial de natación del 2025, el Campeonato Argentino, en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Con un gran número de participantes, los representantes de Unión de Santa Fe tuvieron destacados desempeños, tal es el caso de Malena Santillán y Sofía Garcés, mientras que también participaron de la competencia Laureano Hopmeier y Ana Belén Aicardi.

La nadadora de Unión de Santa Fe, Malena Santillán, cerró su participación en el Campeonato Argentino Open de Natación con una presea de plata. La sanfrancisqueña cosechó en total seis medallas en todo el torneo. La nadadora cordobesa pero que representa a Unión de Santa Fe tuvo un buen cierre del último campeonato oficial de natación del 2025. Y lo terminó de buena manera logrando conquistar una medalla de plata y consiguiendo así el sexto premio de toda la competencia.

Esta vez Malena, entrenada por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino, finalizó en el segundo lugar de los 400 metros estilo libre con un tiempo final de 4:18,37. La ganadora de esta prueba fue la multicampeona Agostina Hein. Quién también tuvo un destacado desempeño, logrando también llevarse seis medallas.

De esta manera la sanfrancisqueña terminó el campeonato con dos medallas de oro (un récord de campeonato en los 200 espalda), tres medallas de plata y una de bronce.

image El equipo de Unión de Santa Fe que entrenan Adrián Tur y Diego Garbarino tuvieron un destacado desempeño en Parque Roca.

Con esto también la nadadora de la entidad de la avenida López y Planes cerró un 2025 muy satisfactorio a nivel individual con participación en Juegos Panamericanos Juveniles, Sudamericano juvenil, Mundial juvenil y además en donde consiguió un récord nacional y sudamericano absoluto en los 200 metros estilo espalda.

En la última jornada en el Parque Roca, la entrerriana Sofía Garcés, también representando a Unión, se quedó con la medalla de bronce, en una prueba que como se informó tuvo como ganadora a Agostina Hein y como escolta a Santillán. En la prueba de relevo combinado mixto, el equipo de Unión de Santa Fe, integrado por Ana Belén Aicardi, Facundo Amut, Guillermo Galizzi y Malena Santillán ocuparon la octava posición.