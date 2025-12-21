Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

En el festival La Leyenda Continúa organizado por OR Promotions en la FAB, el santafesino Ponce cayó ante el bonaerense Amaya, y el rafaelino Blanco perdió en decisión unánime

Noche negativa para dos púgiles santafesinos que se presentaron en la sede de la Federación Argentina de Box (FAB) en su predio de Castro Barros 75 en el barrio porteño de Almagro. El representante del Club Atlético Colón, Alan Ponce, cayó ante el bonaerense Amaya por puntos, mientras que el r afaelino Nicolás Blanco, también fue derrotado en fallo unánime por el Zurdo Vilte. La velada fue organizada por Osvaldo Rivero Promotions y contó con un gran marco de público.

Entretenida, competitiva y buena prueba para los dos resultó el cuarto combate complementario de la noche en el estadio de la Federación Argentina de Box, en el cuál Luciano Amaya venció por decisión unánime a Alan Ponce.

Si bien la pelea la ganó bien Amaya, Ponce no se la nada fácil. El bonaerense se aferró a su plan de combate, y con paciencia, fue soltando sus golpes, buscando la precisión y la justeza de un envío y no tanto el volumen, y tuvo puntería durante el desarrollo de los seis rounds. Por su parte, el santafesino se plantó y también llegó, aunque la mayor claridad y mejor factura técnica estuvieron del lado de Amaya, en un interesante duelo para apreciar detalles.

En el año de su debut en el campo rentado, el oriundo de Florencio Varela concretó con el de hoy cuatro combates en la temporada, con todos triunfos para continuar invicto. Por su lado, el oriundo de la capital santafesina realizó su segunda presentación del 2025, con una victoria y la derrota de este sábado, quedando con un récord de cuatro triunfos, tres caídas y un empate.

Luciano Amaya (4-0-0, 2 KOs) GDU a Alan Ponce (4-3-1, 2 KOs)

Arbitro: Rubén Figueroa

Tarjetas: Giménez, 59-55; Gorini y Basile, 58-55

Nico Blanco no pudo traerse el título

En el primero de los combates titulares en el estadio de la Federación Argentina de Box, Silio Vilte superó por decisión unánime a Nicolás Blanco y retuvo su título argentino superligero en lo que fue su primera defensa.

La pelea comenzó con la primera diferencia clara para uno de los dos púgiles. Vilte tumbó a Blanco con un potente zurdazo al mentón, en el primer round. Blanco se levantó y siguió hasta el final, boxeador guapo, con sus mañas, oficio y alguna mano esporádica que pudo conectar. En esas mañas, Blanco cometió varias infracciones que le merecieron tres descuentos de puntos.

image En su primera defensa y sin dejar dudas, Silio Vilte retuvo su titulo argentino superligero ante el rafaelino Nico Blanco.

Por su parte, Vilte, si bien ganó todos los asaltos y fue quién repartió más castigo de los dos, por momentos pareció no encontrarse cómodo, aunque, claro, fue desgastando a su rival y fue quién ganó claro la pelea. En la segunda mitad del duelo fue donde logró mayor continuidad en los ataques, siendo un punto que se corrigió con su equipo dirigido por Esteban Gallego y Leo Pessano.

El oriundo de la Ciudad de Buenos Aires realizó esta noche su cuarto combate del 2025, todos con triunfos para continuar invicto, todos en Castro Barros 75. Por su parte, el oriundo de Salta residente en Rafaela, Santa Fé, también hizo su cuarta pelea en el año, en su caso, quedando con cinco derrotas.

Silio Vilte (14-0-0, 9 KOs) GDU a Nicolás Blanco (13-5-0, 2 KOs)

Arbitro: Adrián Ayunta

Tarjetas: Basile, Stella y Zaragoza, 100-86