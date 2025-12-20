Uno Santa Fe | Ovación | Trofeo de Campeones

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Estudiantes superó a Platense y obtuvo el bicampeonato en el torneo.

20 de diciembre 2025 · 21:47hs
Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata superó a Platense en la sexta edición del Trofeo de Campeones en el Estadio Único de San Nicolás.

El “Pincha” ganó 2-1 y así obtuvo el bicampeonato, tras conseguirlo el año pasado ante Vélez, siendo el primero en hacerlo en años consecutivos.

Esta competición se disputó por primera vez en el 2019 y, hasta este año, enfrentaba al campeón de la Superliga/Liga Profesional con el de la Copa de la Liga. En aquella ocasión, Racing superó 2-0 a Tigre, para alzarse por primera vez con este trofeo.

La segunda edición de este torneo fue a finales del 2021 y enfrentó a River y a Colón de Santa Fe, en un encuentro que terminó en goleada 4-0 a favor del equipo de Núñez.

En el 2022 se disputó el encuentro más tenso en la historia de esta competición y de los últimos años en el fútbol argentino, ya que Racing se impuso por 2-1 sobre Boca en un partido que terminó en triunfo para la “Academia" antes de que finalizara el tiempo reglamentario ya que el “Xeneize” sufrió la expulsión de cinco de sus jugadores.

La cuarta edición del Trofeo de Campeones volvió a quedar en manos de River, que tras ganar la Liga Profesional 2023 se impuso por 2-0 sobre Rosario Central.

Finalmente, el encargado de cortar con la hegemonía de Racing y River en el Trofeo de Campeones fue Estudiantes, que en el 2024 goleó 3-0 a Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así salieron todas las finales del Trofeo de Campeones

  • 2019: Racing 2 - 0 Tigre
  • 2020: no se disputó por la pandemia de Covid-19
  • 2021: River 4 - 0 Colón de Santa Fe
  • 2022: Racing 2 - 1 Boca
  • 2023: River 2 - 0 Rosario Central
  • 2024: Estudiantes de La Plata 3 - 0 Vélez
  • 2025: Estudiantes de La Plata 2-1 Platense
Trofeo de Campeones Estudiantes Platense
Noticias relacionadas
estudiantes le gano a platense con un doblete de pipa alario y alzo el trofeo de campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

el tribunal de competencias fallo en contra de colon

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

manchester city goleo al west ham y quedo como unico lider de la premier league

Manchester City goleó al West Ham y quedó como único líder de la Premier League

un numero que sacude a la premier: haaland igualo a cristiano ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Lo último

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Último Momento
Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Más del 25% de la población activa del Gran Santa Fe busca otro empleo o un ingreso adicional

Más del 25% de la población activa del Gran Santa Fe busca otro empleo o un ingreso adicional

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

Ovación
Vazzoler destacó el semillero de Unión: Estos chicos nos van a dar un montón

Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

A que finales clasificó Estudiantes (LP) tras obtener el Trofeo de Campeones

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio