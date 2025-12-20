Uno por uno, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata superó a Platense en la sexta edición del Trofeo de Campeones en el Estadio Único de San Nicolás.

El “Pincha” ganó 2-1 y así obtuvo el bicampeonato, tras conseguirlo el año pasado ante Vélez , siendo el primero en hacerlo en años consecutivos.

Esta competición se disputó por primera vez en el 2019 y, hasta este año, enfrentaba al campeón de la Superliga/Liga Profesional con el de la Copa de la Liga. En aquella ocasión, Racing superó 2-0 a Tigre, para alzarse por primera vez con este trofeo.

La segunda edición de este torneo fue a finales del 2021 y enfrentó a River y a Colón de Santa Fe, en un encuentro que terminó en goleada 4-0 a favor del equipo de Núñez.

En el 2022 se disputó el encuentro más tenso en la historia de esta competición y de los últimos años en el fútbol argentino, ya que Racing se impuso por 2-1 sobre Boca en un partido que terminó en triunfo para la “Academia" antes de que finalizara el tiempo reglamentario ya que el “Xeneize” sufrió la expulsión de cinco de sus jugadores.

La cuarta edición del Trofeo de Campeones volvió a quedar en manos de River, que tras ganar la Liga Profesional 2023 se impuso por 2-0 sobre Rosario Central.

Finalmente, el encargado de cortar con la hegemonía de Racing y River en el Trofeo de Campeones fue Estudiantes, que en el 2024 goleó 3-0 a Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así salieron todas las finales del Trofeo de Campeones