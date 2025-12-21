El fuerte mensaje de Domínguez a los hinchas sobre su futuro en Estudiantes

Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes de La Plata, le dejó un fuerte mensaje a los hinchas sobre su futuro en el club, en medio de los festejos en Plaza Moreno tras la coronación en el Trofeo de Campeones (tras vencer a Platense en San Nicolás) y también en el Torneo Clausura.

!Ole le, ola la, el Barba es del Pincha, del Pincha no se va", cantaron los fanáticos en medio de la celebración. En ese momento, el DT le tiró la pelota a la dirigencia: "Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí".

Luego, le agradeció a todos. Incluso, de nuevo al secretario técnico. "Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia", expresó. Y remató con una frase que llena de ilusión a todos con que seguirá en el club: "Esperamos ser mejores el año que viene".

Con la reciente coronación, el Barba alcanzó su quinto título en Estudiantes. Antes, había conquistado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura. De esta manera, es el segundo DT más ganador de la historia del Pincha, detrás del legendario Osvaldo Zubeldía (seis, incluyendo tres Libertadores).

Tanto en Santiago del Estero como en San Nicolás, Domínguez se dio un tremendo abrazo con Juan Sebastián Verón, presidente del club. "No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza", afirmó la Brujita en TyC Sports tras la coronación ante Racing, cuando le consultaron sobre la continuidad del DT. El entrenador le pasó la pelota a la dirigencia y los hinchas ya expresaron su deseo de que siga al frente en 2026...