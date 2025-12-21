Uno Santa Fe | Ovación | Párense de Manos 3

Párense de Manos 3 rompió récords del streaming argentino con boxeo amateur y show en el Ducó

Párense de Manos 3 alcanzó más de 750 mil espectadores en simultáneo. El evento de boxeo amateur tuvo peleas sorpresivas y un cierre multitudinario en el Ducó.

21 de diciembre 2025 · 10:36hs
El estadio Tomás Adolfo Ducó colmado durante Párense de Manos 3

El estadio Tomás Adolfo Ducó colmado durante Párense de Manos 3, el evento que rompió récords de audiencia en el streaming argentino y consolidó el boxeo amateur como fenómeno digital.

Párense de Manos 3 volvió a marcar un hito en el streaming argentino con una noche histórica de boxeo amateur, organizada por Paren La Mano, el programa conducido por Luquitas Rodríguez en Vorterix, y realizada en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El evento superó los 750 mil espectadores en simultáneo, una cifra récord para este tipo de transmisiones, y combinó combates, espectáculo y una puesta en escena masiva que reafirmó el crecimiento del formato en el ecosistema digital.

Peleas inesperadas y resultados destacados

La velada tuvo como uno de sus grandes impactos la sorpresiva derrota de Sergio “Maravilla” Martínez, quien cayó por decisión dividida ante Pepi Staropoli, en uno de los cruces más comentados de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/2002581340441751806?s=20&partner=&hide_thread=false

Otro de los combates más esperados fue el que protagonizaron Gero Arias y Tomás Mazza, con triunfo para Arias por decisión dividida, mientras que también se destacaron definiciones por nocaut técnico y peleas muy ajustadas que mantuvieron la atención del público durante toda la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pituuuuw/status/2002592425320329415?s=20&partner=&hide_thread=false

Entre los resultados más relevantes, Goncho, Coker, Gabino Silva y Manu Jove lograron victorias antes del límite, en una cartelera extensa y variada que sostuvo el ritmo del evento.

Uno por uno, todos los resultados de todos los combates:

  • Gero Arias venció por decisión dividida a Tomás Mazza.
  • Pepi Staropoli venció por decisión dividida a Sergio Maravilla Martínez.
  • Coker venció por nocaut técnico a Perxitaa.
  • Goncho venció por nocaut técnico a Grego Rossello.
  • Cosmic Kid venció por decisión dividida a Mernuel.
  • Carito Müller venció por decisión dividida a Coty Romero.
  • Gabino Silva venció por nocaut técnico a William Banks.
  • La Dairi venció por decisión unánime a Espe.
  • Manu Jove venció por nocaut técnico a Mariano Pérez.
  • Flor Vigna venció por decisión dividida a Mica Viciconte.
  • Franco Bonavena venció por decisión unánime a Agustín Monzón.

Un fenómeno que trasciende el ring

Más allá de los resultados, Párense de Manos 3 confirmó el poder de convocatoria del streaming en vivo, con una comunidad que respondió de manera masiva y acompañó cada pelea. El cierre estuvo a cargo del equipo de Paren La Mano, que despidió la jornada con un brindis sobre el ring, celebrando una noche que ya quedó marcada como una de las más vistas del streaming nacional.

Con números récord, mas de 750.000 dispositivos conectados en simultaneo y alto impacto en las redes sociales, el evento se consolidó como uno de los fenómenos del entretenimiento digital argentino.

