Párense de Manos 3 rompió récords del streaming argentino con boxeo amateur y show en el Ducó

Párense de Manos 3 alcanzó más de 750 mil espectadores en simultáneo. El evento de boxeo amateur tuvo peleas sorpresivas y un cierre multitudinario en el Ducó.

El estadio Tomás Adolfo Ducó colmado durante Párense de Manos 3, el evento que rompió récords de audiencia en el streaming argentino y consolidó el boxeo amateur como fenómeno digital.

Párense de Manos 3 volvió a marcar un hito en el streaming argentino con una noche histórica de boxeo amateur , organizada por Paren La Mano , el programa conducido por Luquitas Rodríguez en Vorterix , y realizada en el estadio Tomás Adolfo Ducó .

El evento superó los 750 mil espectadores en simultáneo , una cifra récord para este tipo de transmisiones, y combinó combates, espectáculo y una puesta en escena masiva que reafirmó el crecimiento del formato en el ecosistema digital.

Peleas inesperadas y resultados destacados

La velada tuvo como uno de sus grandes impactos la sorpresiva derrota de Sergio “Maravilla” Martínez, quien cayó por decisión dividida ante Pepi Staropoli, en uno de los cruces más comentados de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/2002581340441751806?s=20&partner=&hide_thread=false "Pepi":

Porque ganó su pelea contra Maravilla Martínez en el Parense de Manos III.pic.twitter.com/4kk107wPNv — Tendencias (@TTendenciaX) December 21, 2025

Otro de los combates más esperados fue el que protagonizaron Gero Arias y Tomás Mazza, con triunfo para Arias por decisión dividida, mientras que también se destacaron definiciones por nocaut técnico y peleas muy ajustadas que mantuvieron la atención del público durante toda la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pituuuuw/status/2002592425320329415?s=20&partner=&hide_thread=false A Mazza le cerraron la boca, el único Argentino que puede representar bien en una Velada es Gero pic.twitter.com/TxA2rrV79h — (@pituuuuw) December 21, 2025

Entre los resultados más relevantes, Goncho, Coker, Gabino Silva y Manu Jove lograron victorias antes del límite, en una cartelera extensa y variada que sostuvo el ritmo del evento.

Uno por uno, todos los resultados de todos los combates:

Gero Arias venció por decisión dividida a Tomás Mazza .

venció por a . Pepi Staropoli venció por decisión dividida a Sergio Maravilla Martínez .

venció por a . Coker venció por nocaut técnico a Perxitaa .

venció por a . Goncho venció por nocaut técnico a Grego Rossello .

venció por a . Cosmic Kid venció por decisión dividida a Mernuel .

venció por a . Carito Müller venció por decisión dividida a Coty Romero .

venció por a . Gabino Silva venció por nocaut técnico a William Banks .

venció por a . La Dairi venció por decisión unánime a Espe .

venció por a . Manu Jove venció por nocaut técnico a Mariano Pérez .

venció por a . Flor Vigna venció por decisión dividida a Mica Viciconte .

venció por a . Franco Bonavena venció por decisión unánime a Agustín Monzón.

venció por a

Un fenómeno que trasciende el ring

Más allá de los resultados, Párense de Manos 3 confirmó el poder de convocatoria del streaming en vivo, con una comunidad que respondió de manera masiva y acompañó cada pelea. El cierre estuvo a cargo del equipo de Paren La Mano, que despidió la jornada con un brindis sobre el ring, celebrando una noche que ya quedó marcada como una de las más vistas del streaming nacional.

Con números récord, mas de 750.000 dispositivos conectados en simultaneo y alto impacto en las redes sociales, el evento se consolidó como uno de los fenómenos del entretenimiento digital argentino.