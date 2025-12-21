Deportivo Armenio vs Acassuso: final del Reducido y ascenso en juego

Deportivo Armenio recibe a Acassuso por la vuelta de la final del Reducido de la Primera B Metropolitana, con el ascenso a la Primera Nacional en disputa.

Deportivo Armenio y Acassuso se enfrentarán este domingo desde las 17:00 en el Estadio Armenia , por la vuelta de la final del Reducido de la Primera B Metropolitana , en un partido decisivo que definirá uno de los ascensos a la Primera Nacional 2026 .

El Quemero llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida y le alcanzará con un empate para lograr el objetivo. El Tricolor , en cambio, está obligado a ganar para estirar la definición o quedarse con el ascenso en los 90 minutos.

Cómo llegan y qué se define

El primer cruce se disputó en el Estadio La Quema, donde Acassuso se quedó con el triunfo gracias al gol de Felipe Senn en el cierre del primer tiempo. Sobre el final, Deportivo Armenio sufrió las expulsiones de Ian Pérez y Franco Almanza, quienes serán bajas sensibles para el encuentro decisivo.

El conjunto local accedió al Reducido tras finalizar cuarto en la tabla general, con 58 puntos. En cuartos de final eliminó a Sportivo Italiano y luego superó a Argentino de Merlo en semifinales, imponiéndose por penales tras la igualdad en el global. Por su parte, Acassuso terminó quinto, con la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. En su camino dejó atrás a Villa San Carlos y a Real Pilar, este último también mediante la definición desde los doce pasos.

En cuanto a la definición, si el partido termina empatado o con triunfo de Acassuso, el ascenso será para el Quemero. Si Armenio gana por un gol, habrá penales, mientras que una victoria local por dos o más tantos le dará el ascenso directo al Tricolor.

Datos del partido

Hora: 17:00

17:00 Estadio: Armenia

Armenia TV: TyC Sports y TyC Sports Play

TyC Sports y TyC Sports Play Árbitro: Hernán Mastrángelo

Con todo en juego, Deportivo Armenio y Acassuso protagonizarán una final cargada de tensión, ilusión y un premio mayor: el salto a la Primera Nacional.