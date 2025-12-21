El descarrilamiento del Belgrano Cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la Circunvalar Santa Fe

Cinco vagones volcados tras un hundimiento de las vías interrumpieron el tránsito en Gorostiaga y Vélez Sarsfield. Investigan el estado del tendido ferroviario y la incidencia de las intensas lluvias.

Una formación del Belgrano Cargas descarriló este sábado por la noche, minutos después de las 23.30, en inmediaciones de Gorostiaga y Vélez Sarsfield , en el barrio Villa Setúbal , y provocó un fuerte estruendo que quebró la calma del vecindario. Vecinos salieron de sus viviendas y se encontraron con varios vagones volcados sobre las vías, por lo que dieron aviso inmediato al 911 .

A los pocos minutos arribaron móviles de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, que aseguraron el perímetro y constataron que no hubo víctimas como consecuencia del descarrilamiento. Luego se sumaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina , quienes quedaron a cargo de la custodia del material ferroviario y de la carga de cereales transportada.

TREN

Mal estado de las vías

Según indicaron fuentes policiales, tras dialogar con el maquinista, éste manifestó que no detectó fallas mecánicas ni en la locomotora ni en la formación. La hipótesis principal apunta al deterioro del tendido ferroviario, agravado por la abundante caída de agua sobre durmientes y rieles, lo que habría provocado el cedimiento del suelo y el posterior descarrilamiento.

Tránsito interrumpido y tareas en el lugar

Permanece una guardia permanente de la Policía de Santa Fe y de Gendarmería a la espera del arribo de grúas para remover los cinco vagones volcados —de un total de 70 que integraban la formación—. También se aguardaba la intervención de peritos ferroviarios, quienes evaluarán el estado de las vías en el punto donde se produjo el hundimiento.

El siniestro generó cortes de tránsito en el sector, cuya extensión y duración serán informadas oficialmente una vez que avance el operativo de remoción.

TREN 3

Informe judicial

La novedad fue comunicada a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y a la Región II de Gendarmería Nacional, que a su vez notificaron al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso la elaboración de un informe para determinar la causa probable del descarrilamiento, precisar las calles afectadas y estimar el tiempo de despeje de la traza.

Obra inconclusa y antecedentes

Desde el entorno ferroviario y vecinal volvieron a señalar el impacto del abandono de la obra “Circunvalar Santa Fe”, un proyecto de 60,5 kilómetros entre Laguna Paiva y Santo Tomé que buscaba desviar el tránsito ferroviario fuera del ejido urbano. De haberse concluido —según el cronograma original, entre fines de 2024 y mediados de 2025—, el tendido nuevo podría haber evitado episodios de este tipo. Las tareas comenzaron entre fines de 2021 y comienzos de 2022, pero hoy se encuentran paralizadas por decisión del Estado nacional.