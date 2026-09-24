Universidades: pese al fallo judicial, los gremios redoblan el reclamo y marcharán el 15 de octubre

El frente sindical universitario confirmó que la Marcha Federal sigue en pie y cuestionó la oferta salarial del 3% realizada por el Gobierno

Los gremios que representan a los trabajadores de las universidades ratificaron que el 15 de octubre impulsarán una nueva Marcha Federal , pese al último fallo judicial favorable a sus reclamos. La movilización permanece “inalterable” .

Una determinación que, como exponen, “va más allá” del fallo del juez federal Martín Cormick , que intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

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Los sindicatos, con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) a la cabeza, pretenden que la gestión libertaria cumpla con la mencionada normativa a toda costa.

Por eso, aprovecharán las próximas semanas para visibilizar el malestar entre los trabajadores universitarios, luego del rechazo al ofrecimiento salarial del 3% de la administración de Javier Milei.

Según el último informe FEDUN-CIICTI, las remuneraciones de los trabajadores de las casas de estudio necesitan un incremento del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

En ese marco, los dirigentes sindicales celebraron la decisión de la Justicia, pero no piensan ceder en sus reclamos y por eso mantienen la convocatoria a la Marcha Federal del 15 de octubre.

En torno al tema, el magistrado expuso: “En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”.