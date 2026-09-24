El apasionante desarrollo del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina tuvo dos compromisos adelantados válidos por la sexta fecha. Los anticipos se debe a la participación de escuadra locales en el Regional Amateur Litoral Sur. En la oportunidad, en Candioti, se produjo el empate 1 a 1 entre Juventud Unida y Colón de San Justo, mientras que en el predio Nery Pumpido, Cosmos y Newell´s igualaron sin goles. El viernes continuará la fecha cuando se midan Unión de Santa Fe con Deportivo Santa Rosa en cancha de Independiente de Santo Tomé.
Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli
Con dos empates comenzó a disputarse la sexta jornada del Clausura de Primera A en Candioti y en el predio Nery Pumpido. La continuidad está prevista para el viernes en Santo Tomé
Por Ovación
Jornada de empates en el Clausura Lautaro Fagioli
A la vera de la ruta nacional 11, en el estadio Rodolfo Candioti, en el norte del departamento La Capital, Juventud Unida de Candioti igualó 1 a 1 con Colón de San Justo en un choque entretenido pero en el que no se pudieron sacar ventajas y contó con el arbitraje de Ángel Cristoforato. La apertura del marcador llegó por intermedio de Hernán Del Sastre para los dirigidos por el Gringo Mario Donetti, mientras que a mitad del complemento llegó la igualdad para el Conquistador de la mano de Diego Pariani.
El Conquistador sumó en Candioti, y se llevó un punto importante de su visita al siempre complicado reducto para mantenerse en lo más alto de la Zona A del certamen Los dirigidos por Chiementín comenzaron abajo en la primera mitad, pero salieron a buscarlo y encontraron la igualdad en el complemento con el gol de Pariani. Un punto que suma en una cancha siempre complicada y ante el escolta de la zona.
En la divisional reserva, Colón de San Justo superó a Juventud Unida de Candioti por 2 a 1. Ahora cambia el chip. Colón de San Justo recibirá este domingo a San Lorenzo de Esperanza por su última presentación en la fase de grupos del Regional Amateur 2026, con la clasificación a octavos de final ya asegurada tras el empate en el clásico de la ciudad. En el certamen doméstico, el próximo rival del Conquistador será Ateneo Inmaculada, y para la Juve, visitar a Las Flores II en el Alberto Garau.
En el otro encuentro anticipado, válido por la Zona B, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC y Newell´s de barrio Roma no se pudieron sacar ventajas y terminaron ofreciendo un pobre 0 a 0 bajo el referato de Miguel Mesquida. El conjunto de Recreo jugará el fin de semana por el Regional Amateur de local frente a Juventud de Esperanza, y el rojinegro recibirá en Mendoza al 4.000 a Colón.
Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 14, Juventud Unida 11, Nobleza de Recreo 9, Universidad del Litoral 8, Cosmos 8, Newell´s 7, Ateneo Inmaculada 6, Independiente y Colón 4, Sportivo Guadalupe 3 y Las Flores II 1. El próximo sábado completarán: Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Nobleza, Colón con Las Flores II, y Universidad con Independiente de Santo Tomé.
Síntesis
Juventud Unida 1- Colón de San Justo 1
Juventud Unida: Dylan Galván, Hernán Del Sastre, Benjamin Vanderberghe, Sharo Yennerich, Valentino Pierinccioni, Francisco Leyes, Federico Farheer, Lucas Bonadeo, Lionel Flores, Santiago Sánchez y Santiago Macua. DT: Mario Donetti.
Colón de San Justo: Gonzálo Cháves, Pablo Álvarez, Axel González, Ismael Quilez, Alexis Palacios, Francisco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti, Diego Pariani, Nahuel Blanco y Mauricio Del Giúdice. DT: Mauricio Chiementín.
Goles: Pt: 19´ Hernán Del Sastre (JU); St: 32´ Diego Pariani (CSJ).
Cambios: Facundo Hinojosa x Bonadeo, Exequiel Aquino x Pieruccioni, Lucas Saucedo x Farheer, Mateo Mena x Macua (JU); Maximiliano Melgratti x Del Giúdice, Joaquín Pérez x Quilez, Nicolás Machado x Blanco, Alejandro Ojeda x Pariani (CSJ).
Amonestados: Francisco Leyes, Vanderberghe y Hinojosa (JU); Pablo Álvarez, Maximiliano Melgratti y Nicolás Machado (CSJ).
Árbitro: Ángel Cristoforato (LSF).
Cancha: Rodolfo Candioti.