Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Con dos empates comenzó a disputarse la sexta jornada del Clausura de Primera A en Candioti y en el predio Nery Pumpido. La continuidad está prevista para el viernes en Santo Tomé

El apasionante desarrollo del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina tuvo dos compromisos adelantados válidos por la sexta fecha. Los anticipos se debe a la participación de escuadra locales en el Regional Amateur Litoral Sur. En la oportunidad, en Candioti, se produjo el empate 1 a 1 entre Juventud Unida y Colón de San Justo, mientras que en el predio Nery Pumpido, Cosmos y Newell´s igualaron sin goles. El viernes continuará la fecha cuando se midan Unión de Santa Fe con Deportivo Santa Rosa en cancha de Independiente de Santo Tomé.

A la vera de la ruta nacional 11, en el estadio Rodolfo Candioti, en el norte del departamento La Capital, Juventud Unida de Candioti igualó 1 a 1 con Colón de San Justo en un choque entretenido pero en el que no se pudieron sacar ventajas y contó con el arbitraje de Ángel Cristoforato. La apertura del marcador llegó por intermedio de Hernán Del Sastre para los dirigidos por el Gringo Mario Donetti, mientras que a mitad del complemento llegó la igualdad para el Conquistador de la mano de Diego Pariani.

El Conquistador sumó en Candioti, y se llevó un punto importante de su visita al siempre complicado reducto para mantenerse en lo más alto de la Zona A del certamen Los dirigidos por Chiementín comenzaron abajo en la primera mitad, pero salieron a buscarlo y encontraron la igualdad en el complemento con el gol de Pariani. Un punto que suma en una cancha siempre complicada y ante el escolta de la zona.

En la divisional reserva, Colón de San Justo superó a Juventud Unida de Candioti por 2 a 1. Ahora cambia el chip. Colón de San Justo recibirá este domingo a San Lorenzo de Esperanza por su última presentación en la fase de grupos del Regional Amateur 2026, con la clasificación a octavos de final ya asegurada tras el empate en el clásico de la ciudad. En el certamen doméstico, el próximo rival del Conquistador será Ateneo Inmaculada, y para la Juve, visitar a Las Flores II en el Alberto Garau.

En el otro encuentro anticipado, válido por la Zona B, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC y Newell´s de barrio Roma no se pudieron sacar ventajas y terminaron ofreciendo un pobre 0 a 0 bajo el referato de Miguel Mesquida. El conjunto de Recreo jugará el fin de semana por el Regional Amateur de local frente a Juventud de Esperanza, y el rojinegro recibirá en Mendoza al 4.000 a Colón.

Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 14, Juventud Unida 11, Nobleza de Recreo 9, Universidad del Litoral 8, Cosmos 8, Newell´s 7, Ateneo Inmaculada 6, Independiente y Colón 4, Sportivo Guadalupe 3 y Las Flores II 1. El próximo sábado completarán: Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Nobleza, Colón con Las Flores II, y Universidad con Independiente de Santo Tomé.

Síntesis

Juventud Unida 1- Colón de San Justo 1

Juventud Unida: Dylan Galván, Hernán Del Sastre, Benjamin Vanderberghe, Sharo Yennerich, Valentino Pierinccioni, Francisco Leyes, Federico Farheer, Lucas Bonadeo, Lionel Flores, Santiago Sánchez y Santiago Macua. DT: Mario Donetti.

Colón de San Justo: Gonzálo Cháves, Pablo Álvarez, Axel González, Ismael Quilez, Alexis Palacios, Francisco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti, Diego Pariani, Nahuel Blanco y Mauricio Del Giúdice. DT: Mauricio Chiementín.

Goles: Pt: 19´ Hernán Del Sastre (JU); St: 32´ Diego Pariani (CSJ).

Cambios: Facundo Hinojosa x Bonadeo, Exequiel Aquino x Pieruccioni, Lucas Saucedo x Farheer, Mateo Mena x Macua (JU); Maximiliano Melgratti x Del Giúdice, Joaquín Pérez x Quilez, Nicolás Machado x Blanco, Alejandro Ojeda x Pariani (CSJ).

Amonestados: Francisco Leyes, Vanderberghe y Hinojosa (JU); Pablo Álvarez, Maximiliano Melgratti y Nicolás Machado (CSJ).

Árbitro: Ángel Cristoforato (LSF).

Cancha: Rodolfo Candioti.