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El canotaje tendrá competencia si las condiciones climáticas lo permiten

La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 postergó el comienzo de la disciplina canotaje de velocidad para este jueves, con lo cual se produciría el debut de Rubén Rézola

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 09:12hs
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El equipo argentino de K4 500 de canotaje con el santafesino Rubén Rézola que competirá en la Setúbal.

El equipo argentino de K4 500 de canotaje con el santafesino Rubén Rézola que competirá en la Setúbal.

La actividad prevista para las competencias de canotaje que se iba a realizar en la jornada del miércoles fueron postergadas para este jueves 24 de septiembre en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe. La postergación fue suspendida debido a las fuertes ráfagas de viento registradas durante el día, lo que alertó a la Confederación Sudamericana de canotaje a no poner en marcha las regatas pautadas.

El canotaje de velocidad fue reprogramado

Tal como informó UNO Santa Fe, la organización había tomado la determinación de dejar sin actividad ayer miércoles a la disciplina, que tenía programadas nuevas competencias en el escenario ubicado en la Laguna Setúbal. El aviso oficial señaló que la suspensión respondió a las condiciones de viento, que impedían garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Tampoco se realizaron en el turno vespertino por lo que pasaron para este jueves 24. De todos modos, el nuevo horario queda sujeto a las condiciones climáticas, por lo que su realización dependerá de la evolución del tiempo, concretamente los vientos, que son un factor determinante en la seguridad de los botes, ya que los puede dar vuelta y generar un problema. A todo esto hay que destacar que cuenta y mucho la experta opinión de la Prefectura Naval Argentina junto a Defensa Civil provincial.

Las pruebas están pautadas para la tarde de la presente jornada. En la oportunidad se producirá el debut en su ciudad, ante su público, del palista olímpico santafesino Rubén Rézola, del club Náutico El Quillá, que competirá como parte de la selección nacional en la prueba de K4 500 metros a partir de las 18.40, sujeto a que las condiciones climáticas así lo permitan.

Es importante señalar que Rézola, de 35 años, es el abanderado de los Juegos Suramericanos y carga con el diploma olímpico del canotaje argentino. Un gran deportista, metódico, disciplinado, que tiene en claro sus objetivos, y que ahora se puso como meta clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Todo un desafío pero que dejará todo para conseguirlo.

Pruebas de canotaje en la laguna Setúbal de Santa Fe

K1 1000m Masculino: Agustín Vernice

C1 1000m Masculino: Aramis Sánchez Ayala

K4 500m Femenino: Barreiro Hus-Dalto Aziz-Garro-Sequeira

C2 500m Femenino: Trimarchi-Zuccoli 

Final K4 500m Masculino: Vernice, Rubén Rezola, Vergauven y Carreras 

C2 500m Masculino: Piedras-Sánchez Ayala

La continuidad del cronograma quedará atada a las decisiones que adopte la organización según las condiciones meteorológicas y la seguridad de los deportistas.

canotaje competencia Juegos Suramericanos
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