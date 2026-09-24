Anunciaron la ceremonia de cierre de los Juegos Suramericanos 2026 en el Parque del Sur con Cacho Deicas, Virginia Tola y la Fiesta Bresh

La vocera provincial Virginia Coudannes confirmó que el acto protocolar comenzará el sábado a las 18 en la capital santafesina, incluyendo el desfile de delegaciones, el traspaso de banderas y el reconocimiento a voluntarios.

Anuncian la ceremonia de cierre de los Juegos Suramericanos 2026 en el Parque del Sur con Cacho Deicas, Virginia Tola y la Fiesta Bresh

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegarán a su cierre este sábado 26 de septiembre con una ceremonia oficial en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. El acto comenzará a las 18 e incluirá actividades protocolares, el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un homenaje a los voluntarios que participaron de la organización.

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, brindó este jueves detalles de la jornada y destacó la respuesta del público durante las competencias y los Fan Fest desarrollados en las tres ciudades sede.

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Ceremonia de cierre

“Este sábado, desde las 18, vamos a tener a la Red de Coros y Orquestas de la provincia, con más de 300 alumnos participando. A las 19 será la parte protocolar e institucional, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y el agasajo a los voluntarios. Finalizaremos con la Fiesta Bresh, Cacho Deicas y Virginia Tola”, explicó.

La funcionaria invitó a la comunidad a participar de la jornada de cierre y recordó que también habrá actividades en Rosario y Rafaela. “Invitamos a todos a que se sumen y acompañen en las tres sedes, porque habrá cierres en cada una de ellas, aunque la ceremonia oficial será específicamente en la ciudad de Santa Fe”, señaló.

Quienes asistan al Parque del Sur deberán obtener previamente el código QR de ingreso a través de fanfest.santafe2026.ar. “Es una suerte de pasaporte para los Fan Fest y también nos permite estimar la cantidad de personas que se van a sumar”, indicó Coudannes.

Una fiesta popular en las tres ciudades sede

Coudannes resaltó el movimiento económico generado en la provincia y el impacto en los sectores gastronómico y hotelero. También mencionó la participación de estudiantes en las actividades y la alta demanda de reservas para los escenarios de las últimas jornadas de competencia.

“Tuvimos un gran despliegue de distintas disciplinas en la ciudad de Santa Fe, Rafaela y Rosario. Anoche, el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe tuvo una convocatoria tremenda, con más de 90.000 personas”, señaló.

“Los Juegos superaron todas las expectativas. Para nosotros es realmente un orgullo que sean de los santafesinos y de todos los argentinos”, concluyó la vocera.

Más allá de la programación artística, los Fan Fest se consolidaron como espacios de encuentro para familias, jóvenes, vecinos, visitantes y personas vinculadas con los Juegos. Música, gastronomía y propuestas recreativas acompañaron cada jornada deportiva.

Santa Fe, Rosario y Rafaela imprimieron su identidad a la celebración, con escenarios y artistas diferentes, pero con una misma premisa: extender la experiencia de los Juegos más allá de las competencias.

La programación artística continuará este jueves desde la mañana. En Rosario se presentarán Caliope Family y Koino Yokan; en Santa Fe, Indios, Coty Hernández y Fiesta Polenta; y en Rafaela, Cumbia Brava y 4to Tiempo.