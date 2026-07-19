Uno por uno, los campeones en cada Mundial

El Mundial llegó a su edición 2026 con una historia de casi un siglo marcada, que inició en Uruguay 1930, por apenas ocho selecciones campeonas

El Mundial llegó a su edición 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, con una historia de casi un siglo marcada, que inició en Uruguay 1930, por apenas ocho selecciones campeonas.

Desde el primer torneo disputado en Uruguay en 1930 hasta la definición celebrada en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, el certamen reunió generaciones de equipos que dejaron momentos inolvidables y cambiaron para siempre la historia del fútbol.

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Tras la consagración de este domingo de España en la final de 2026 al vencer a Argentina por 1-0, el listado de campeones volvió a actualizarse con una nueva estrella para la UEFA.

Uruguay abrió el palmarés al conquistar el Mundial de 1930 como anfitrión y repitió la hazaña en Brasil 1950 con el histórico Maracanazo. Italia dominó los primeros años del torneo al quedarse con los títulos de 1934 y 1938, convirtiéndose en la primera selección bicampeona, y más adelante sumó dos coronas más en España 1982 y Alemania 2006 para alcanzar cuatro títulos mundiales.

Alemania inició su historia de éxitos con la remontada sobre Hungría en 1954, volvió a conquistar el trofeo en 1974 con Franz Beckenbauer como líder, derrotó a Argentina en la final de Italia 1990 y levantó su cuarta Copa en Brasil 2014 gracias al recordado gol de Mario Götze frente a la Albiceleste.

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Brasil estrenó su palmarés en Suecia 1958 con la irrupción del joven Pelé, revalidó el título en Chile 1962, conquistó su tercera estrella en México 1970 para quedarse definitivamente con la Copa Jules Rimet y más tarde amplió su dominio con los campeonatos de Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, consolidándose como el máximo ganador de la historia con cinco títulos.

Inglaterra consiguió su única consagración en 1966 como local, en una final inolvidable ante Alemania decidida por el histórico triplete de Geoff Hurst, aunque no estuvo exento de polémica.

Argentina alcanzó su primera estrella en 1978 con Mario Kempes como figura, volvió a reinar en México 1986 con un Diego Maradona legendario, recuperó la gloria en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi y, cuatro años después, sumó su cuarto campeonato al imponerse en la final del Mundial 2026.

Francia celebró sus títulos en 1998 y 2018, ambos con planteles repletos de figuras, mientras que España escribió el mayor logro de su historia al conquistar Sudáfrica 2010 gracias al gol de Andrés Iniesta en la prórroga frente a Países Bajos y ahora sumó una nueva estrella tras vencer al combinado nacional en la edición 2026.

Listado de campeones del mundo, uno por uno:

1930 - Uruguay

1934 - Italia

1938 - Italia

1950 - Uruguay

1954 - Alemania

1958 - Brasil

1962 - Brasil

1966 - Inglaterra

1970 - Brasil

1974 - Alemania

1978 - Argentina

1982 - Italia

1986 - Argentina

1990 - Alemania

1994 - Brasil

1998 - Francia

2002 - Brasil

2006 - Italia

2010 - España

2014 - Alemania

2018 - Francia

2022 - Argentina

2026 - España