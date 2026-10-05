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El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

El excombatiente en Malvinas, Fabio Santana, será el encargado de entonar el himno nacional en el amistoso ante Benín para la despedida de Lionel Messi

5 de octubre 2026 · 16:52hs
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El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

El excombatiente en Malvinas, Fabio Santana, será el encargado de entonar e interpretar la letra del himno nacional argentino en el encuentro pactado con Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El oriundo de La Matanza anunció la noticia en un video en sus redes sociales, donde comenzó el mensaje dedicándolo a sus seres queridos: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren".

Está quién cantará el himno en el amistoso ante Benín

"Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes", continuó con el anuncio Santana, refiriéndose al último encuentro de Messi con la camiseta de la Albiceleste.

Por último, expresó las sensaciones por interpretar el himno argentino en un momento que quedará en la memoria del mundo futbolero: "Es una satisfacción enorme y esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra selección nacional con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego".

El excombatiente de la Guerra de Malvinas no es la primera vez que es elegido para interpretar el himno; lo ha realizado en múltiples ocasiones y en distintos deportes nacionales, como en la Copa Davis 2011; a los 75 años del Turismo Carretera (TC); en previas de partidos de Los Pumas; o en un clásico entre Nueva Chicago y All Boys.

Compartió estadio con la Selección argentina en partidos como las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar, frente a Colombia en febrero de 2022, partido disputado en el Mario Alberto Kempes; o en marzo de ese mismo año contra Venezuela, llevado a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la "Bombonera".

En este último estadio mencionado también fue el encargado de entonar el canto patrio en la despedida del conjunto nacional del país, frente a Zambia, previo a partir hacia el Mundial realizado en Estados Unidos, Canadá y México de este año.

Himno Nacional Benín Lionel Messi
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