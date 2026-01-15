El Challenger de Buenos Aires tiene tres argentinos en cuartos de final

Se trata de Lautaro Midon, Andrea Collarini y Manuel La Serna, quienes avanzaron en el Challenger de Buenos Aires.

Los tenistas argentinos Lautaro Midon (234°), Andrea Collarini (240°) y Manuel La Serna (433°) avanzaron a los cuartos de final del Challenger 50 de Buenos Aires, que se disputa en el Tenis Club Argentino.

Midon se impuso al rumano Stefan Palosi (507°), mientras que los dos restantes dejaron compatriotas en el camino: Lucio Ratti (607°) y Santiago Rodríguez Taverna (227°), respectivamente.

Además, también se dieron las derrotas de los jóvenes Juan Estévez (474°) y Máximo Zeitune (835°), de 20 y 19 años, quienes no pudieron superar la segunda ronda.

Sin dejar dudas en un partido en el que tenía amplia superioridad en el ranking, Lautaro Midon se erigió como el máximo candidato en competencia por el título, es el segundo preclasificado, y derrotó a Palosi por 6-3 y 6-2.

A pesar de que le costó 13 puntos cerrar su primer juego al servicio, con un break point en contra de por medio, Midon fue superior durante la totalidad del encuentro. Quebrando en cero el saque de su rival en el cuarto juego, el correntino pudo cerrar el primer set en su segunda oportunidad.

El segundo parcial inició con mayor tranquilidad, con un quiebre en el primer juego, para luego volver a quedarse con el saque de su rival en el quinto game. Con cuatro juegos de ventaja, Lautaro Midon pudo cerrar el partido en su cuarto match point, para clasificar a cuartos de final. En la instancia mencionada, el jugador de 21 años se medirá con el experimentado peruano Juan Pablo Varillas (253°).

Por su lado, Andrea Collarini, tercer sembrado, dejó en el camino al argentino Lucio Ratti por 6-4 y 6-2 y está en cuartos de final.

Siendo un buen resultado para él, ya que perdió en primera ronda del certamen del año pasado, Collarini arrancó el partido con un quiebre: el único que necesitó para llevarse un set en el que no otorgó break points.

Ya en el segundo parcial, dos breaks en el tercer y séptimo juego resolvieron las cosas para el “Puma”, que sentenció el resultado necesitando un único match point y jugará con el brasileño Pedro Boscardin Dias (275°) en la próxima fase.

Una de las sorpresas del torneo fue protagonizada por el tucumano Manuel La Serna, quien a pesar de no ser preclasificado pudo eliminar al máximo candidato, Santiago Rodríguez Taverna.

El triunfo de La Serna, quien destacó haber hecho ajustes en el saque, smash y globo durante la pretemporada y valoró que estén “dando frutos” fue con un primer set muy cambiante.

Habiendo comenzado el partido con dos quiebres consecutivos y poniéndose en ventaja por 4-0, Taverna se pudo recomponer y forzó un tie-break, en el que el jugador de 21 años salió mejor parado y ganó por 7-3.

En el último set se alternaron los quiebres en el segundo y tercer game, pero fue La Serna el único que pudo volver a quedarse con el saque de su rival, en el octavo juego, para sentenciar el partido al servicio, en el game siguiente, por 6-3. Así, con un buen arranque de año, La Serna enfrentará al italiano Francisco Agamenone (335°), por un lugar en las semifinales.

Los otros resultados en el Challenger 50 de Buenos Aires

Quien no pudo ganar fue el prometedor Juan Estévez, que se encuentra entre los mejores 500 jugadores del mundo con 20 años y fue eliminado por Boscardin Dias.

A pesar de haber ganado el primer set por 6-4, el segundo favoreció al brasileño por 7-6 (7/2), quien también se llevó el decisivo por 6-4, tras mas de dos horas y media de juego.

Empezando a ser parte del circuito Challenger a sus 19 años, Máximo Zeitune no pudo con Murkel Dellien (251°), quien suele rendir en suelo argentino, ante quien perdió por 0-6, 6-3 y 6-1.