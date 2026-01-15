El caso Pulga Rodríguez y otros frentes abiertos en Colón

José Alonso habló del futuro del Pulga Rodríguez en Colón, las negociaciones, el armado del plantel y de situaciones particulares con otros jugadores.

José Alonso también abordó uno de los temas más sensibles del presente de Colón : la situación del Pulga Rodríguez. En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), el dirigente explicó los alcances de la decisión deportiva y dejó en claro que el club busca una salida consensuada, sin conflictos ni exposiciones innecesarias.

“Hay una estructura deportiva conformada, con un entrenador y una secretaría técnica, que coincidieron en que el Pulga no encaja en el proyecto futbolístico”, explicó Alonso, remarcando que se trata de una evaluación profesional y no de una cuestión personal.

Negociación abierta y respeto mutuo entre Colón y el Pulga Rodríguez

El dirigente enfatizó que existe diálogo permanente y que la intención es encontrar una solución que contemple a todas las partes. “Esto es una negociación. Tiene que ser un intercambio de satisfacciones. No sirve forzar situaciones ni dañar al jugador ni al club”, sostuvo.

Roberto San Juan y Pulga Rodríguez.jpg Este jueves podrían juntarse el representante Roberto San Juan y José Alonso para cerrar la salida del Pulga Rodríguez de Colón.

Alonso reconoció que el contrato vigente es elevado para los presupuestos actuales de la institución, lo que obliga a analizar alternativas responsables. “No podemos comprometer el equilibrio del club”, afirmó, en línea con el objetivo de sanear las finanzas.

Armado del plantel y prioridades en Colón

Más allá del caso Rodríguez, Alonso admitió que el mercado de pases aún no está cerrado. Señaló que el club busca reforzarse con un zaguero central zurdo y un volante por derecha, además de continuar integrando futbolistas propios al plantel profesional.

“El plantel necesita competencia interna y jugadores que se adapten rápidamente a la categoría”, explicó, destacando la importancia del trabajo físico y la proyección de juveniles.

Finalmente, Alonso reiteró que la prioridad de la gestión es ordenar al club desde lo económico, más allá que cargó duro contra la gestión de Víctor Godano y el extesorero Adrián Temporelli. “El objetivo es que Colón gaste lo que ingresa y deje atrás los desequilibrios”, aseguró, convencido de que el acompañamiento del socio será clave para consolidar el proceso.