José Alonso también abordó uno de los temas más sensibles del presente de Colón: la situación del Pulga Rodríguez. En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), el dirigente explicó los alcances de la decisión deportiva y dejó en claro que el club busca una salida consensuada, sin conflictos ni exposiciones innecesarias.
El caso Pulga Rodríguez y otros frentes abiertos en Colón
José Alonso habló del futuro del Pulga Rodríguez en Colón, las negociaciones, el armado del plantel y de situaciones particulares con otros jugadores.
Por Ovación
“Hay una estructura deportiva conformada, con un entrenador y una secretaría técnica, que coincidieron en que el Pulga no encaja en el proyecto futbolístico”, explicó Alonso, remarcando que se trata de una evaluación profesional y no de una cuestión personal.
Negociación abierta y respeto mutuo entre Colón y el Pulga Rodríguez
El dirigente enfatizó que existe diálogo permanente y que la intención es encontrar una solución que contemple a todas las partes. “Esto es una negociación. Tiene que ser un intercambio de satisfacciones. No sirve forzar situaciones ni dañar al jugador ni al club”, sostuvo.
Alonso reconoció que el contrato vigente es elevado para los presupuestos actuales de la institución, lo que obliga a analizar alternativas responsables. “No podemos comprometer el equilibrio del club”, afirmó, en línea con el objetivo de sanear las finanzas.
Armado del plantel y prioridades en Colón
Más allá del caso Rodríguez, Alonso admitió que el mercado de pases aún no está cerrado. Señaló que el club busca reforzarse con un zaguero central zurdo y un volante por derecha, además de continuar integrando futbolistas propios al plantel profesional.
“El plantel necesita competencia interna y jugadores que se adapten rápidamente a la categoría”, explicó, destacando la importancia del trabajo físico y la proyección de juveniles.
Finalmente, Alonso reiteró que la prioridad de la gestión es ordenar al club desde lo económico, más allá que cargó duro contra la gestión de Víctor Godano y el extesorero Adrián Temporelli. “El objetivo es que Colón gaste lo que ingresa y deje atrás los desequilibrios”, aseguró, convencido de que el acompañamiento del socio será clave para consolidar el proceso.