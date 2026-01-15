Un buscador "tipo Google" para las cámaras: cómo funcionará el sistema Lince en Santa Fe

Con inteligencia artificial y un sistema de análisis de videos “tipo Google”, la Provincia licitará este jueves la incorporación de 2.000 nuevas cámaras y la implementación del sistema Lince, una herramienta clave para acelerar investigaciones criminales

La ciudad de Santa Fe dará este jueves un paso clave en la modernización de la seguridad pública con la licitación de un nuevo sistema de videovigilancia inteligente , basado en inteligencia artificial , que permitirá acelerar investigaciones criminales complejas en cuestión de minutos.

Se trata de la implementación del sistema Lince, una herramienta tecnológica que ya funciona con resultados concretos en la ciudad de Rosario y que tiene como eje central el software BriefCam, un potente buscador de videos “tipo Google” utilizado a pedido de la Fiscalía para el esclarecimiento de delitos.

La inversión total supera los 32 millones de dólares e incluye la compra de 2.000 nuevas cámaras, actualización de software, tendido de fibra óptica, readecuación del Data Center provincial, capacitación y mantenimiento del sistema.

lince

Cómo funciona BriefCam, el “Google” de las cámaras de seguridad

El corazón del sistema es BriefCam, una plataforma de análisis forense de video basada en inteligencia artificial, capaz de procesar horas de grabaciones en pocos minutos. A diferencia del monitoreo tradicional, la herramienta observa, clasifica e indexa automáticamente todo lo que registran las cámaras:

Personas

Vehículos y motos

Colores

Horarios

Trayectorias

Accesorios faciales como gorras o anteojos

Cada uno de estos elementos queda almacenado en una base de datos inteligente, lo que permite realizar búsquedas rápidas y precisas a partir de múltiples criterios.

Lectura de patentes y reconocimiento facial: qué hace y qué no

BriefCam cuenta con dos funciones centrales:

Lectura automática de patentes y textos visibles , como chapas de taxis, leyendas comerciales o marcas en vehículos.

, como chapas de taxis, leyendas comerciales o marcas en vehículos. Reconocimiento de rostros, con una aclaración clave: no es biometría. El sistema no identifica personas ni cruza datos con bases de identidad, sino que almacena rostros detectados para poder rastrear recorridos o apariciones en distintos videos.

Este enfoque permite resguardar aspectos legales y de privacidad, mientras se potencia la investigación criminal.

La Unidad Lince, que ya opera en Rosario, será la encargada de manejar las plataformas de inteligencia artificial para ambas ciudades.

El esquema prevé dos células de trabajo: en Rosario: entre 8 y 10 policías especializados y en Santa Fe serán 5

Además, el sistema tendrá capacidad para intervenir en hechos ocurridos en el interior de la provincia, a partir de cámaras que se integren a la nueva Red de Infraestructura Tecnológica y de Conectividad, promulgada por ley a fines de diciembre.

Más cámaras y cobertura ampliada en la ciudad

El proyecto contempla la incorporación de: 1.850 cámaras fijas, 150 cámaras domo, un total de 2.000 nuevas distribuidas de la siguiente manera:

1.765 en la ciudad de Santa Fe

en la ciudad de 175 en Colastiné

en 60 en Alto Verde

Estas se integrarán a las 600 cámaras existentes, pasando a un modelo de arquitectura abierta e inteligente.

Fibra óptica, data center y software de última generación

Para soportar el crecimiento del sistema, se realizará un tendido de nuevos anillos de fibra óptica, conectando 500 Puntos de Monitoreo con el Data Center provincial, ubicado en San Martín 1339.

Además, se actualizarán los sistemas actuales, incluyendo: CitySensAI, sistema único de alertas para operadores, la actualización de la infraestructura Bosch e integración del software BriefCam con alertas en tiempo real por comportamientos sospechosos. Además de la capacidad de sumar cámaras privadas (bancos, estaciones de servicio, comercios) y municipales, sin costo de infraestructura para el Estado

Seguridad 24/7 y capacitación especializada

El pliego licitatorio también incluye: readecuación eléctrica y de datos del Data Center, sistema eléctrico redundante y control de acceso biométrico. Monitoreo ambiental para garantizar operación 24/7, mantenimiento preventivo y correctivo por 24 meses y la contratación de un equipo tecnológico externo por 35 meses además de la capacitación específica para operadores y fuerzas de seguridad en el uso de herramientas de IA

• LEER MÁS: Qué es Lince y cómo se usará la inteligencia artificial para mejorar la respuesta ante delitos en Santa Fe