Alonso y el respaldo del hincha: "Colón es un club que siempre reacciona, es maravilloso"

José Alonso destacó el acompañamiento del socio y valoró la reacción del mundo Colón en la previa del inicio del Torneo de la Primera Nacional.

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), José Alonso analizó el momento institucional que atraviesa Colón y puso el foco en la respuesta del socio, el clima interno y los primeros pasos de la nueva conducción, en un contexto que definió como “sorprendente y movilizador”.

El dirigente resaltó que el fuerte respaldo del hincha no lo tomó desprevenido, aunque sí lo llenó de satisfacción. “Colón es un club que siempre reacciona. Es maravilloso. Lo demostró muchas veces y lo volvió a demostrar ahora”, expresó, al tiempo que valoró el compromiso asumido por la gente en esta etapa de reconstrucción.

Una respuesta social que superó expectativas en Colón

Alonso remarcó el crecimiento sostenido en la masa societaria y la alta demanda de abonos, un fenómeno que calificó como “vertiginoso”. Según explicó, la cercanía con los socios, las facilidades de pago y una política de precios sin aumentos fueron claves para recuperar la confianza.

hinchas colón Brigadier López José Alonso valoró el respaldo del hincha en un momento tan delicado de Colón.

“El club venía golpeado, incluso nosotros mismos estábamos amargados. Hoy vemos familias, chicos, gente que vuelve con entusiasmo, y eso emociona”, señaló, comparando el movimiento generado con “un tsunami positivo” que sacó a Colón de la inercia.

Gestión mixta y mirada a futuro

En otro tramo de la entrevista, Alonso destacó la convivencia entre dirigentes de experiencia y nuevas incorporaciones dentro de la comisión directiva. “Hay sangre joven y también gente de la vieja guardia. Esa combinación es saludable”, afirmó, subrayando la importancia de sostener un proyecto sin personalismos.

Además, ponderó el alivio que significó levantar la inhibición en FIFA: “Fue un peso enorme que se nos cayó de encima. Nos permitió empezar a movernos con mayor libertad y credibilidad”, sostuvo, marcando ese hecho como un punto de inflexión para la gestión.