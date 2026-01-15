Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alonso y el respaldo del hincha: "Colón es un club que siempre reacciona, es maravilloso"

José Alonso destacó el acompañamiento del socio y valoró la reacción del mundo Colón en la previa del inicio del Torneo de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 09:09hs
Alonso y el respaldo del hincha: Colón es un club que siempre reacciona, es maravilloso

UNO Santa Fe | José Busiemi

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), José Alonso analizó el momento institucional que atraviesa Colón y puso el foco en la respuesta del socio, el clima interno y los primeros pasos de la nueva conducción, en un contexto que definió como “sorprendente y movilizador”.

LEER MÁS: Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

El dirigente resaltó que el fuerte respaldo del hincha no lo tomó desprevenido, aunque sí lo llenó de satisfacción. “Colón es un club que siempre reacciona. Es maravilloso. Lo demostró muchas veces y lo volvió a demostrar ahora”, expresó, al tiempo que valoró el compromiso asumido por la gente en esta etapa de reconstrucción.

Una respuesta social que superó expectativas en Colón

Alonso remarcó el crecimiento sostenido en la masa societaria y la alta demanda de abonos, un fenómeno que calificó como “vertiginoso”. Según explicó, la cercanía con los socios, las facilidades de pago y una política de precios sin aumentos fueron claves para recuperar la confianza.

hinchas colón Brigadier López
Jos&eacute; Alonso valor&oacute; el respaldo del hincha en un momento tan delicado de Col&oacute;n.

José Alonso valoró el respaldo del hincha en un momento tan delicado de Colón.

“El club venía golpeado, incluso nosotros mismos estábamos amargados. Hoy vemos familias, chicos, gente que vuelve con entusiasmo, y eso emociona”, señaló, comparando el movimiento generado con “un tsunami positivo” que sacó a Colón de la inercia.

Gestión mixta y mirada a futuro

En otro tramo de la entrevista, Alonso destacó la convivencia entre dirigentes de experiencia y nuevas incorporaciones dentro de la comisión directiva. “Hay sangre joven y también gente de la vieja guardia. Esa combinación es saludable”, afirmó, subrayando la importancia de sostener un proyecto sin personalismos.

LEER MÁS: José Alonso: "Colón necesita estabilidad, credibilidad y un proyecto sin deudas"

Además, ponderó el alivio que significó levantar la inhibición en FIFA: “Fue un peso enorme que se nos cayó de encima. Nos permitió empezar a movernos con mayor libertad y credibilidad”, sostuvo, marcando ese hecho como un punto de inflexión para la gestión.

Colón José Alonso Alonso
Noticias relacionadas
un nombre con historia dejo su lugar en el nuevo camino de colon

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

la reserva de colon ajusta su preparacion para volver al torneo proyeccion 2026

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

el futuro de la televisacion que mira colon entra en una etapa decisiva: ¿afa play o tyc sports?

El futuro de la televisación que mira Colón entra en una etapa decisiva: ¿AFA Play o TyC Sports?

colon avanza por el marcador central agustin bravo a pedido de ezequiel medran

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Lo último

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Último Momento
Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ovación
Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus