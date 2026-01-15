Uno Santa Fe | Ovación | U17

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El seleccionado nacional U17 debutó en el Sudamericano con un triunfo por 3-0 ante Chile. En Comodoro Rivadavia ahora se medirá con Perú

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 08:27hs
Argentina se impuso a Chile en sets corridos en el arranque del Sudamericano U17

Argentina se impuso a Chile en sets corridos en el arranque del Sudamericano U17

El U17 argentino de vóley arrancó el Sudamericano en el club Ingeniero Huergo, de Comodoro Rivadavia, que otorga tres plazas para el mundial que se va a jugar en agosto en Qatar, con un rotundo triunfo sobre Chile por 3-0 (27-25, 25-11 y 28-26) y este jueves juega ante Perú a las 20:30 por Deportv. En la previa, Brasil se impuso ante Perú por 3-0 (25-11, 25-17, 25-12)

Argentina ganó en el debut en la Patagonia

El U17 de voley masculino empezó con un trabajado triunfo ante Chile por 3-0 (27-25, 25-11 y 28-26) en Campeonato Sudamericano que se juega en Comodoro Rivadavia, Chubut, que entrega tres plazas al mundial en Qatar de agosto y que transmitirá en vivo hasta el domingo.

El primer set tuvo un dominio cambiante con un buen inicio de Argentina, pero luego se repuso y estuvo adelante en el marcador hasta llegar al cierre con doble set point. Sin embargo, los chicos argentinos bajaron el nivel de error y con la potencia de su punta y capitán Valentín Bianchi se llevaron el set por 27-25.

El segundo tuvo un buen inicio de los chicos de Leonardo Nocenti que rápidamente metieron un raid de 6-0 con una gran gestión de su armador Nuriel Vera y los puntos de Bianchi y el opuesto Bautista Alonso. La ventaja se mantuvo y se estiró más tarde. Por eso al final fue un 25-11 más acorde a la diferencia técnica entre los chicos de ambos países.

El tercer set arrancó más parejo, con errores de Argentina que se relajó con el 2-0 y la levantada de los pibes chilenos que recuperaron el nivel ofensivo del primer parcial con la potencia de Kinder, para llegar en paridad a la zona de cierre. Pero de nuevo el mejor nivel técnico argentino sentenció el partido luego de levantar un par de sets points.

La formación inicial del U17 tuvo como armador a Vera, el opuesto fue Bautista Alonso, los puntas receptores Valentino Briozzi y Bianchi, los centrales Juan Manuel Alonso y Santino Maciel y el líbero Salvador Demarco. Luego ingresaron el santafesino de Libertad de San Jerónimo Norte, Augusto Moyano, y también lo hicieron Santiago Quaini, Lázaro Ganino, Ezequiel Godoy y Tiziano Fernández.

U17 Sudamericano Argentina
Noticias relacionadas
la lluvia freno a sebastian baez cuando estaba por dar el golpe en el atp auckland

La lluvia frenó a Sebastián Báez cuando estaba por dar el golpe en el ATP Auckland

Gimnasia y Esgrima jugará de local por la segunda fecha de la Liga Nacional Masculina.

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

En las instalaciones de GER, en el parque de la Independencia, comienza la preparación de Capibaras XV.

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

el challenger de buenos aires tiene tres argentinos en cuartos de final

El Challenger de Buenos Aires tiene tres argentinos en cuartos de final

Lo último

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Último Momento
Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ovación
Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus