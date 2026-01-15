El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El seleccionado nacional U17 debutó en el Sudamericano con un triunfo por 3-0 ante Chile. En Comodoro Rivadavia ahora se medirá con Perú

El U17 argentino de vóley arrancó el Sudamericano en el club Ingeniero Huergo, de Comodoro Rivadavia, que otorga tres plazas para el mundial que se va a jugar en agosto en Qatar , con un rotundo triunfo sobre Chile por 3-0 (27-25, 25-11 y 28-26) y este jueves juega ante Perú a las 20:30 por Deportv. En la previa, Brasil se impuso ante Perú por 3-0 (25-11, 25-17, 25-12)

El primer set tuvo un dominio cambiante con un buen inicio de Argentina, pero luego se repuso y estuvo adelante en el marcador hasta llegar al cierre con doble set point. Sin embargo, los chicos argentinos bajaron el nivel de error y con la potencia de su punta y capitán Valentín Bianchi se llevaron el set por 27-25.

El segundo tuvo un buen inicio de los chicos de Leonardo Nocenti que rápidamente metieron un raid de 6-0 con una gran gestión de su armador Nuriel Vera y los puntos de Bianchi y el opuesto Bautista Alonso. La ventaja se mantuvo y se estiró más tarde. Por eso al final fue un 25-11 más acorde a la diferencia técnica entre los chicos de ambos países.

El tercer set arrancó más parejo, con errores de Argentina que se relajó con el 2-0 y la levantada de los pibes chilenos que recuperaron el nivel ofensivo del primer parcial con la potencia de Kinder, para llegar en paridad a la zona de cierre. Pero de nuevo el mejor nivel técnico argentino sentenció el partido luego de levantar un par de sets points.

La formación inicial del U17 tuvo como armador a Vera, el opuesto fue Bautista Alonso, los puntas receptores Valentino Briozzi y Bianchi, los centrales Juan Manuel Alonso y Santino Maciel y el líbero Salvador Demarco. Luego ingresaron el santafesino de Libertad de San Jerónimo Norte, Augusto Moyano, y también lo hicieron Santiago Quaini, Lázaro Ganino, Ezequiel Godoy y Tiziano Fernández.