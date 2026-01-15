Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Este jueves 15 tendrá su continuidad el segundo weekend , el cual ya arrancó en la noche del miércoles, ya que Citta de Villa Constitución reaccionó a tiempo contra Infernales de Salta y sumó su segundo triunfo en la Liga Nacional de vóley Masculina que organiza la FeVA . Ahora, en condición de local se producirá el debut de Villa Dora y Libertad de San Jerónimo Norte en la Zona A, y de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay en la Zona B .

En la presente jornada de jueves 15 de enero, con cuatro cotejos, tendrá su continuidad el segundo fin de semana de la competencia federal que organiza FeVA. Por la Zona A, en el estadio La Calderita, a partir de las 21, Libertad de San Jerónimo Norte recibirá a Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan con el arbitraje de Agustín del Turco y Maite Carelli.

Los dirigidos por Estanislao Vachino no tuvieron un buen comienzo en el certamen, ya que cayeron en sus dos primeras presentaciones en condición de visitante. Primero, fueron derrotados por 3 a 2 por el conjunto de Lafinur de San Luis, y luego, en la provincia de Córdoba por el representativo de La Calera por 3 a 2.

El cuadro del departamento Las Colonias volverá a presentarse en calidad de local este viernes 16, a partir de las 21, cuando se mida al duro equipo de Obras de San Juan, que viene de caer ante el Paraná Rowing Club por 3 a 1 en el parque Escolar Berduc, y de imponerse ante Echagüe de Paraná en la vecinal capital provincial.

Por su parte, a partir de las 21, en el estadio Andrés Meynet de calle Ruperto Godoy 1231, Villa Dora se medirá con Obras de la ciudad de San Juan con el arbitraje de Renzo Leiva y Nicolás Casado. Los conducidos por Diego Merlí arrancaron de modo más que positivo su participación en la competencia ya que ganaron en el debut, en condición de visitante, frente a Lafinur en San Luis y ante La Calera en Córdoba.

La escuadra de barrio Sargento Cabral se volverá a presentar en su reducto este viernes a partir de las 21 para enfrentar a Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan con el arbitraje de Renzo Leiva y Nicolás Casado. Las posiciones en la Zona A se encuentran del siguiente modo: Paraná Rowing 6; Villa Dora 5; Echague de Paraná 4; La Calera 3; Lafinur, Obras de San Juan y Libertad de San Jerónimo Norte 2, Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan 0.

En relación a la Zona B de la LNVM, a partir de las 21, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe será anfitrión de Infernales de la provincia de Salta con el arbitraje de Yesica Sotelo y Daniel Vildoza. La escuadra conducida por Pablo Laurencena viene de hacer su debut en esta competencia, logrando un resonante triunfo sobre Ferro Carril Oeste en Caballito por 3 a 0, mientras que anteriormente, perdió ante Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en el estadio UNO.

El conjunto mensana santafesino, de 4 de Enero y Juan de Garay, volverá a presentarse este viernes 16, a partir de las 21, frente a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca con el arbitraje de Daniel Vildoza y Yesica Sotelo. Las posiciones en la Zona B se encuentran así: Sonder de Rosario y Citta de Villa Constitución 6; Escuela Normal 3, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Estudiantes de La Plata 3; Ferro Carril Oeste 2; Ateneo Mariano Moreno e Infernales 0.