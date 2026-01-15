Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Nicolás Talpone, quien no era una de las prioridades para Ezequiel Medrán, se irá de Colón para volver a Estudiantes de Río Cuarto, que jugará en Primera.

Colón llegó a un acuerdo con Estudiantes de Río Cuarto para la cesión a préstamo de Nicolás Talpone, una operación que responde principalmente a cuestiones económicas dentro del nuevo proyecto deportivo que encabeza Ezequiel Medrán. La información fue confirmada por José Alonso en Radio Gol (FM 96.7) y marca un movimiento relevante en el mercado sabalero.

Talpone, quien no estaba proyectado como titular para el arranque de la temporada en la Primera Nacional, era bien valorado por el cuerpo técnico por su experiencia y regularidad. Sin embargo, su contrato —uno de los más altos del plantel— terminó siendo determinante para que el club habilitara la salida, más aún teniendo en cuenta que este año contaba con una actualización en dólares, difícil de sostener para la categoría.

El regreso a un lugar conocido para Talpone

El destino del mediocampista no es casual. Estudiantes de Río Cuarto es el club desde el cual Talpone llegó a Santa Fe a comienzos de 2024, impulsado entonces por Iván Delfino. El dato no es menor: Delfino volvió recientemente al León del Imperio y, si bien no realizó un pedido expreso, la dirigencia cordobesa avanzó en las gestiones sabiendo que el DT conoce de primera mano las características del jugador y vería con buenos ojos su incorporación.

talpone.jpg Nicolás Talpone fue uno de los pocos jugadores que "salvó la ropa" en las dos últimas temporadas en Colón.

De cara a la temporada que se avecina, Talpone no aparecía entre las prioridades para ocupar el centro del mediocampo en la consideración inicial de Medrán. Hoy, Ignacio Antonio y Matías Muñoz parten con ventaja, mientras que el sector se fortaleció con la llegada de Federico Lértora. Además, Zahir Yunis también quedó relegado en la rotación, aunque peleará por un lugar.

En ese contexto, Talpone arrancaba desde atrás en la competencia interna, un escenario que también empujó la posibilidad de una salida en busca de mayor continuidad.

La mirada de Medrán y la balanza económica en Colón

Desde lo futbolístico, Medrán no descartaba contar con Talpone como una alternativa confiable: valoraba su conocimiento del club, su experiencia en la categoría y su capacidad para sostener regularidad. De hecho, la propuesta inicial de Estudiantes no resultaba seductora en términos deportivos.

No obstante, el factor económico terminó inclinando la balanza. La cesión permitirá a Colón liberar un contrato importante y reorientar recursos dentro del presupuesto, una variable clave en un torneo tan extenso y exigente como la Primera Nacional. En ese marco, la dirigencia evalúa reforzar el mediocampo y el nombre de Marcelo Eggel, volante ofensivo rafaelino que viene de actuar en Deportivo Maipú, aparece en carpeta.

Números que explican su peso en el plantel

Los registros de Talpone reflejan su protagonismo reciente.

-2024: 37 partidos oficiales, todos como titular, con 3 goles.

-2025: 30 encuentros, 27 desde el arranque, con 1 gol.

En Copa Argentina también tuvo participación: en 2024 jugó dos partidos (uno como titular y otro ingresando desde el banco), mientras que en 2025 fue titular ante San Martín de Tucumán, en el duelo que terminó con la eliminación de Colón por penales.

Con el acuerdo ya cerrado, Colón da un paso para ordenar su economía sin desatender lo deportivo, mientras Talpone buscará continuidad en un entorno que conoce bien. La decisión sintetiza el equilibrio que el Sabalero intenta construir entre presupuesto y competitividad en su nuevo camino dentro de la Primera Nacional.