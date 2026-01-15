Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Con la presencia de varios jugadores santafesinos, en GER de Rosario, comienza la pretemporada de Capibaras XV, la franquicia del litoral

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 08:35hs
En las instalaciones de GER

En las instalaciones de GER, en el parque de la Independencia, comienza la preparación de Capibaras XV.

La espera terminó. En la presente jornada de jueves comienza el sueño del rugby litoraleño de contar con una franquicia en el Súper Rugby América. La competencia que tiene como organizador a Sudamérica Rugby. Con Nicolás Galatro al frente del timón, el equipo de Capibaras XV comenzará su pretemporada para hacer frente a esta dura competencia. Con el respaldo de las tres uniones provinciales, y la empresa Santa Fe Producciones, Capibaras XV se pone en marcha.

Comienza la pretemporada para Capibaras XV

Capibaras XV es la franquicia que jugará el SRA 2026, y está conformado por as uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, consolidando un proyecto que busca potenciar el rugby local y proyectar nuevos talentos hacia la alta competencia. El primer entrenamiento se producirá en la mañana de este jueves en las instalaciones que Gimnasia y Esgrima de Rosario posee en el Parque de la Independencia.

Los trabajos continuarán el viernes 16 y el sábado 17, y tendrá su primer amistoso el 6 de febrero ante Tarucas, aunque en principio, se disputaría en condición de visitante. Lo bueno es cada vez falta menos para verlos a todos juntos con la nueva camiseta que representa a una de las regiones rugbísticas más importantes del país.

El head coach de Capibaras XV es Nicolás Galatro, quien cuenta con la colaboración de los santafesinos Maximiliano Bustos y Pablo Pfirter, uno formado en Universitario de Santa Fe, y el otro, con una fuerte vinculación con Santa Fe Rugby. En materia de jugadores, se encuentran citados Manuel Bernstein, el primera línea Jorge Onorato, los segundas líneas Bautista Benavídez y Agustín Ponzio, el terccera línea Bautista Grenón, y Pietro Croce de Cha Roga entre los backs.

La franquicia debutante del Litoral se armó con una fuerte presencia de jugadores de su región, y por este motivo, varios de los campeones con Dogos XV cambiaron de equipo. Estos son los casos de Ignacio Gandini, Lautaro Cipriani, Juan Baronio, Lorenzo Colidio y Franco Rosetto, y también el del head coach, Nicolás Galatro. Además, incorporaron a los ex Pampas, Bruno Heit y Manuel Bernstein, y a Jerónimo Gómez Vara, de paso por la MLR.

"La región lo tiene bien merecido el tener una franquicia en el Súper Rugby Américas. No hay nada improvisado, he visto como se está trabajando para que todo esté en condiciones. Se le da una oportunidad a muchos pibes para que tengan la posibilidad de mostrarse o disfrutar de lo que es el profesionalismo. De jugar a otro nivel y vivir, por más que sean seis meses, como un verdadero deportista" expresó Manuel Bernstein.

El segunda línea de CRAI afirmó que "Es una nueva franquicia, este año se empezó a armar y hay mucho trabajo detrás. Hay mucha gente que labura para que salga bien. Por ahí este año me tocó verlo de más cerca, y es laburo muy bravo el que se hace para que tengamos este equipo. Hay mucho talento en la región Litoral y eso es más que bueno y genera expectativas"

"Estoy muy ansioso de que arranquen los entrenamientos. El TRL es uno de los torneos más duros del país. Es de los más competitivos. Me pasó estos últimos años, que hago los primeros seis meses con el Súper Rugby y después volver, y cuando regresas cada año se pone más difícil. Los equipos están cada vez mejor, físicamente, técnicamente y tácticamente" destacó el ex capitán de Pampas XV.

Capibaras XV Super Rugby Américas pretemporada
