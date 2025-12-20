El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El londinense caía 2-0 como visitante y pudo igualarlo en el complemento.

El Chelsea, equipo que cuenta con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, pudo rescatar un empate 2-2 como visitante ante el Newcastle aunque terminó con un sabor amargo ya que podría terminar la fecha muy lejos de la pelea por el liderazgo en la Premier League.

El Newcastle, que es dirigido por el inglés Eddie Howe, se puso en ventaja rápidamente gracias a los goles del alemán Nick Woltemade a los 4 y 20 minutos del primer tiempo.

Los locales se encaminaban hacia un cómodo triunfo que les hubiese permitido meterse entre los 10 primeros y acercarse a los puestos de clasificación a las copas europeas de la próxima temporada.

Sin embargo, el Chelsea descontó en el comienzo del segundo tiempo a través del inglés Reece James, mientras que a los 21 del complemento llegó el empate mediante el delantero brasilero Joao Pedro.

Garnacho titular, Enzo Fernández en el segundo tiempo en Chelsea

En el Chelsea, el delantero argentino Alejandro Garnacho comenzó como titular, mientras que en la segunda mitad ingresó el mediocampista Enzo Fernández.

Luego de este empate, el Chelsea quedó en la cuarta posición de la Premier League con 29 puntos, aunque comienza a despedirse de la pelea por el título, ya que podría finalizar la fecha 17a 10 puntos del líder.

El Newcastle, por su parte, está momentáneamente undécimo con 22 unidades.