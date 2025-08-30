El clásico entre San Lorenzo y Huracán capta la atención de la fecha 7

Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

30 de agosto 2025 · 08:51hs
San Lorenzo enfrenta a Huracán con el objetivo de quedarse en una nueva edición del clásico y también para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona B del Clausura. El encuentro se llevará a cabo, a las 14.45, en el estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro: Nicolás Ramírez.

San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento, ya que marcha tercero en la Zona B con 11 puntos y está a solo una unidad del líder, que es River.

Esto les permite también soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, en la que están quintos y muy cerca de los puestos de ingreso.

En la última fecha, los dirigidos por Damián Ayude le ganaron 1-0 a Instituto de Córdoba con un gol de Branco Salinardi. Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A con 10 puntos.

Tras caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

En el último año y medio, el Globo se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título.

Probables formaciones de San Lorenzo y Huracán

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Horario: 14:45.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Pedro Bidegain.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

San Lorenzo Huracán Clausura
