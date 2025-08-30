Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Entre el 2 y 4 de septiembre en Regatas comenzará a trabajar la Preselección ASB U13 rama masculina de cara al Interasociaciones 2025

Entre el 2 y 4 de septiembre en el club Regatas Santa Fe comenzará a trabajar la Preselección ASB U13 rama masculina, de cara al Interasociaciones 2025. De no mediar ningún cambio, el certamen se disputará desde el 10 y hasta el 12 de octubre en Cañada de Gómez.