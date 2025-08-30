Entre el 2 y 4 de septiembre en el club Regatas Santa Fe comenzará a trabajar la Preselección ASB U13 rama masculina, de cara al Interasociaciones 2025. De no mediar ningún cambio, el certamen se disputará desde el 10 y hasta el 12 de octubre en Cañada de Gómez.
Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones
Entre el 2 y 4 de septiembre en Regatas comenzará a trabajar la Preselección ASB U13 rama masculina de cara al Interasociaciones 2025
El cuerpo técnico estará integrado por Valentín Rinaudo, Santiago Pérez y Germán Arancio, en tanto Alvaro Fernández estará abocado a la preparación física.
Los convocados de la ASB para el 2 de septiembre a las 13 en Regatas Santa Fe
1-Micheloud, Emiliano (Alma Juniors)
2.Cecchini, Juan ignacio (Alma juniors)
3-Garrone, Máximo (Alma juniors)
4-Puertas, Julián (Alma juniors)
5-Spies, Felipe (Almagro)
6-Bourquin, Enzo (Almagro)
7-Magliani de Poli, Vito (Almagro)
8-Miserez, Ciro (Almagro)
9-Mars, Galo (Almagro)
10-Acosta, Valentín (Argentino)
11-Bertaina, Mauricio (Argentino)
12-Fernández Lamas, Fabricio (Banco)
13-Toplikar, Valentino (Banco)
14-Nicol, Valentino (Centenario)
15-Capitanelli, Emiliano (Centenario)
16-Bautista, MontesI (Centenario)
17-Mochiutti, Pedro (Colón de San justo)
18-Patrono, Lucca (Colón de San Justo)
19-Noseda, Juan (Colón de San Justo)
20-Finos Veggetti, Genaro (Colón de San justo)
21-Zeballos, Agustín (Colón de San justo)
22-Hauque, Juan Ignacio (CUST)
23-Casabianca, Santiago (CUST)
24-Martinez, Juan Ignacio (CUST)
Jugadores citados para el 4 de septiembre a las 13 en Regatas Santa Fe
25-Calello, Francesco (El Quillá)
26-Peresson, Maximiliano (El Quillá)
27-Romero, Benjamín (GyE)
28-Dall Armi, Santiago (GyE)
29-Benitez, Alexander (Kimberley)
30-Esposito, Benjamín (Kimberley)
31-Bellman, Ignacio (Regatas SF)
32-Sánchez, Joaquín (Regatas SF)
33-Carmona Francisco (Regatas Coronda)
34-Cisneros García, Simón (Regatas Coronda)
35-Nakov, Joaquín (Rivadavia)
36-Demarchi, Jeremías (Rivadavia)
37-Martinez, Ignacio (Rivadavia)
38-Russo, Dimitri (Rivadavia)
39-Mendoza, Brian República del Oeste)
40-Depiere, Mirko (República del Oeste)
41-Sánchez Kolly, Ulises (Sanjustino)
42-Tomatis, Dante (Sanjustino)
43-Imbert, Valentino (Santa Rosa)
44-Tozzini, Santiago (Santa Rosa)
45-Escobar, Romero (Santa Rosa)
46-Mana, Lautaro (Unión SF)
47.Saidel, Benjamín (Unión SF)
48-Stavole, Vicente (Unión SF)