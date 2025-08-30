Uno Santa Fe | Ovación | Preselección

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Entre el 2 y 4 de septiembre en Regatas comenzará a trabajar la Preselección ASB U13 rama masculina de cara al Interasociaciones 2025

30 de agosto 2025 · 08:10hs
Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Entre el 2 y 4 de septiembre en el club Regatas Santa Fe comenzará a trabajar la Preselección ASB U13 rama masculina, de cara al Interasociaciones 2025. De no mediar ningún cambio, el certamen se disputará desde el 10 y hasta el 12 de octubre en Cañada de Gómez.

El cuerpo técnico estará integrado por Valentín Rinaudo, Santiago Pérez y Germán Arancio, en tanto Alvaro Fernández estará abocado a la preparación física.

Los convocados de la ASB para el 2 de septiembre a las 13 en Regatas Santa Fe

1-Micheloud, Emiliano (Alma Juniors)

2.Cecchini, Juan ignacio (Alma juniors)

3-Garrone, Máximo (Alma juniors)

4-Puertas, Julián (Alma juniors)

5-Spies, Felipe (Almagro)

6-Bourquin, Enzo (Almagro)

7-Magliani de Poli, Vito (Almagro)

8-Miserez, Ciro (Almagro)

9-Mars, Galo (Almagro)

10-Acosta, Valentín (Argentino)

11-Bertaina, Mauricio (Argentino)

12-Fernández Lamas, Fabricio (Banco)

13-Toplikar, Valentino (Banco)

14-Nicol, Valentino (Centenario)

15-Capitanelli, Emiliano (Centenario)

16-Bautista, MontesI (Centenario)

17-Mochiutti, Pedro (Colón de San justo)

18-Patrono, Lucca (Colón de San Justo)

19-Noseda, Juan (Colón de San Justo)

20-Finos Veggetti, Genaro (Colón de San justo)

21-Zeballos, Agustín (Colón de San justo)

22-Hauque, Juan Ignacio (CUST)

23-Casabianca, Santiago (CUST)

24-Martinez, Juan Ignacio (CUST)

Jugadores citados para el 4 de septiembre a las 13 en Regatas Santa Fe

25-Calello, Francesco (El Quillá)

26-Peresson, Maximiliano (El Quillá)

27-Romero, Benjamín (GyE)

28-Dall Armi, Santiago (GyE)

29-Benitez, Alexander (Kimberley)

30-Esposito, Benjamín (Kimberley)

31-Bellman, Ignacio (Regatas SF)

32-Sánchez, Joaquín (Regatas SF)

33-Carmona Francisco (Regatas Coronda)

34-Cisneros García, Simón (Regatas Coronda)

35-Nakov, Joaquín (Rivadavia)

36-Demarchi, Jeremías (Rivadavia)

37-Martinez, Ignacio (Rivadavia)

38-Russo, Dimitri (Rivadavia)

39-Mendoza, Brian República del Oeste)

40-Depiere, Mirko (República del Oeste)

41-Sánchez Kolly, Ulises (Sanjustino)

42-Tomatis, Dante (Sanjustino)

43-Imbert, Valentino (Santa Rosa)

44-Tozzini, Santiago (Santa Rosa)

45-Escobar, Romero (Santa Rosa)

46-Mana, Lautaro (Unión SF)

47.Saidel, Benjamín (Unión SF)

48-Stavole, Vicente (Unión SF)

Preselección ASB Interasociaciones
