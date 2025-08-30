Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Franco Colapinto se molestó con Carlos Sainz y Oliver Bearman por haberle hecho perder décimas que lo hubieron metido a la qualy 2 del GP de Países Bajos

30 de agosto 2025 · 12:21hs
Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se mostró molesto con el español Carlos Sainz de Williams y el británico Oliver Bearman de Haas por haberle hecho perder décimas importantes que lo hubieron clasificado a la qualy 2 del Gran Premio de Países Bajos.

Este sábado en el Circuito de Zandvoort en la localidad neerlandesa de Haarlem, el oriundo de Pilar finalizó en la decimosexta posición de la primera clasificación y quedó eliminado de la qualy 2, confirmando asi que largará desde el puesto 16 en la carrera principal del domingo.

• LEER MÁS: Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

El descargo de Colapinto en Alpine

Si bien estuvo a milésimas de avanzar si no fuese por la irrupción del japonés Yuki Tsunoda de Red Bull, el argentino apuntó contra Sainz y Bearman por su eliminación: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”.

“Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando para mañana. Muy justito, por muy poco. Me taparon dos autos en la vuelta. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cuando pasan esas cosas, da bronca. Pero hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera” agregó.

En cuanto a como sintió el auto, un problema que viene arrastrando desde su debut en Alpine, Colapinto expresó: “Hicimos unos cambios malos en la práctica libre 3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor. El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno”.

Embed

“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo” concluyó.

Colapinto Carlos Sainz Países Bajos
Noticias relacionadas
colapinto cumplio y termino 18º en la practica libre 1 del gp de paises bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

colapinto en vivo: como ver las practicas del gp de paises bajos de la formula 1

Colapinto en VIVO: cómo ver las prácticas del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

el cambio fisico de colapinto, a un ano de su llegada a la formula 1

El cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1

cronograma del gran premio de paises bajos con franco colapinto

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Lo último

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Último Momento
El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Ovación
Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: Estoy viendo menos fútbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná