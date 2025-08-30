Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes desea volver a lo más aleto de la zona A en su visita a Central Córdoba

Central Córdoba y Estudiantes jugarán, a partir de las 17, el estadio Alfredo Terrera por el Torneo Clausura 2025

30 de agosto 2025 · 08:44hs
Central Córdoba y Estudiantes jugarán este sábado en el estadio Alfredo Terrera por el Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará desde las 17 con arbitrajer de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports Premium.

El elenco santiagueño marcha tercero invicto de la Zona A y quiere desplazar de la punta a su rival, que de ganar entraría en puestos de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Omar De Felippe cayeron eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana por penales ante Lanús y se despidieron de su primera experiencia internacional, pero lejos de que su nivel decaiga, golearon a Belgrano por 3 a 0 en el Gigante de Alberdi en su última presentación, con un tanto de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera. De esta forma alcanzaron el tercer puesto en el Clausura sin conocer la derrota.

Clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores y líder en solitario de la Zona A tras vencer a Aldosivi por 1 a 0 en el estadio Jorge Luis Hirschi, el equipo de La Plata parece estar reencontrando su mejor versión, aquella que lo llevó a levantar la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones el año pasado. Únicamente perdió en uno de sus anteriores siete encuentros, de los que ganó cinco, resultados que lo acercaron a los puestos de Sudamericana, pese a un primer semestre irregular.

Probables formaciones de Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba:Alan Aguerre; Juan Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla; Iván Pillud, Fernando Juárez, Matías Vera, Gonzalo Trindade; Matías Godoy, Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes:Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Alexis Castro; Edwin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 17.00.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero).

TV: TNT Sports Premium.

