Violento asalto en una heladería de Santo Tomé: clientes y empleados vivieron momentos de terror

Un delincuente armado irrumpió en el local de Grido, amenazó a una familia con una niña y se llevó la recaudación. La Policía busca identificarlo a través de cámaras de seguridad.

La noche del viernes en Santo Tomé se vio sacudida por un violento asalto ocurrido en la heladería Grido ubicada en la esquina de Mariano Candioti y Alberdi , cuando un delincuente armado irrumpió cerca de las 21.40 y amenazó a empleados y clientes.

Según los testigos, el delincuente entró al local con un barbijo que le cubría el rostro, movimientos bruscos y un comportamiento fuera de control. En el interior se encontraban tres trabajadores —dos mujeres y un hombre—, una familia con una niña pequeña y otro cliente que aguardaba su pedido.

Con un arma en la cintura y gritos alterados, el asaltante exigió la recaudación del día. Los empleados, para evitar un desenlace violento, entregaron todo el dinero en efectivo, que ascendía a varias decenas de miles de pesos.

Testigos bajo amenaza

Durante el robo, la familia se mantuvo inmóvil intentando proteger a la menor, mientras el cliente observaba la escena sin posibilidad de intervenir. Tras apoderarse del botín, el ladrón escapó rápidamente dejando un clima de tensión y miedo. Recién entonces las víctimas pudieron llamar al 911 para pedir ayuda.

Investigación policial en marcha

Minutos más tarde llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé y personal de la Subcomisaría 9ª, quienes tomaron testimonios y comenzaron a relevar la zona en busca de cámaras de seguridad que permitan identificar al autor. Según los primeros datos, aunque el delincuente llevaba parte del rostro cubierto, quedaron registrados su contextura física, vestimenta y otros detalles útiles para la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Regional I La Capital y del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó el secuestro de las grabaciones y la identificación de los testigos.

Reclamo por más seguridad

El hecho dejó un fuerte impacto emocional en los presentes. El propietario de la heladería manifestó su preocupación por la falta de control y reclamó mayor presencia policial en la zona, con el objetivo de que los vecinos puedan simplemente “tomar un helado tranquilos”.

