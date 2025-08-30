Argentina juega ante Canadá en busca del pase a la final de la Americup

Argentina se jugará el pase a la final ante Canadá, el mejor equipo de la Americup, desde las 21.10, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua

Después de tocar fondo contra Colombia, más allá de la victoria 84 a 83, y tras la sorprendente reacción que evidenció el equipo para ganarle a Puerto Rico 82 a 77 en suplementario (70-70) y meterse en semifinales, Argentina se jugará el pase a la final ante Canadá , el mejor equipo de la Americup .

El partido se disputará desde las 21.10 en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua (Nicaragua) y será transmitido por TyC Sports/DSports. La otra semifinal se disputará a las 17.40 y la protagonizarán Brasil-Estados Unidos.

Argentina quiere llegar a la final de la Americup

Por encima de este resultado, Pablo Prigioni utilizó este torneo -no vinculante ni clasificatorio- para darle rodaje a una joven camada que ya demostró tener condiciones, pero aún con mucho por recorrer. Y en ese sentido, lo sucedido hasta acá así lo demostró, pasando por los extremos, en busca de ir aprendiendo a encontrar el equilibrio.

Será la tercera oportunidad que crucen en esta instancia argentinos y canadienses, como en 2001 y 2003, cuando los nuestros ganaron 97-76 y 88-72.

Argentina tendrá que batallar una vez más con la desventaja física, básicamente ante Leonard Miller (12,5 puntos y 7,5 rebotes), un jugador que puede añar desde el perímetro o en la pintura.

Sumado a Mfiondu Kabengele, Thomas Kennedy y Kyle Wiltjer, podrían complicar a la albiceleste. De todos modos, el regreso de Gonzalo Bressán (tras dos partidos de suspensión), complementándose con Francisco Cáffaro, podrían equilibrar el desnivel.

En los canadienses el más destacado es Kyshawn George (15,5 puntos, 4,3 rebotes y 4,3 asistencias), mientras que Juan Fernández (17,3 puntos, 7,3 rebotes, 3,3 tapas) le viene dando respuestas a la Argentina.

También hay que ver en qué nivel los encuentra esta noche el juego a José Vildoza, Juani Marcos, Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino, tres que vienen apareciendo con buen suceso.