Una madre le pegó a una maestra en plena reunión de padres en la ciudad de Santa Fe

La policía llegó al lugar tras la agresión, mientras la madre aseguraba que el conflicto se originó meses atrás. La agresora quedó detenida

30 de agosto 2025 · 16:50hs
Una mamá golpeó a una maestra en medio de una reunión de padres, delante de otros familiares de los estudiantes. El hecho ocurrió este viernes al mediodía en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, frente a la Plaza San Martín, en la intersección de Primera Junta y 1 de Mayo.

Tras el incidente, las autoridades de la institución pidieron asistencia a la policía, que se acercó al establecimiento y detuvo a la agresora. La mujer reconoció haber golpeado a la docente con quien, según su relato, había tenido problemas en el pasado.

Una patrulla de la Brigada Motorizada llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 y al ingresar, un hombre que había sido testigo del hecho les contó lo que había pasado. Según dijo, estaban en una reunión con las familias, cuando la mamá de uno de los estudiantes increpó a la maestra y luego le pegó en la cara.

Los agentes hablaron primero con la víctima. La docente les contó que la mujer la había amenazado y luego la había golpeado. La acusada, que permanecía allí, admitió haber cometido la golpiza y se excusó diciendo que le pegó porque tenía problemas desde hacía un tiempo con ella y nadie en la escuela le daba una solución.

La agresora terminó detenida y fue trasladada y se iniciaron las actuaciones correspondientes en su contra. La mujer fue acusada de lesiones leves y amenazas simples.

