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El Concejo Municipal de Santa Fe entregó los premios Gol de mi ciudad

Los premios Gol de mi Ciudad es la primera edición de este reconocimiento institucional que busca poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el talento de los futbolistas de la Liga Santafesina.

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 09:11hs
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El Concejo Municipal de Santa Fe reconoció a los goleadores del 2025.

El Concejo Municipal de Santa Fe reconoció a los goleadores del 2025.

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Santa Fe se realizó la entrega de los premios “Gol de mi Ciudad”. Se trata de una distinción institucional establecida por el decreto N° 1195 que tiene como objetivo reconocer públicamente al jugador o jugadora que resulte Goleador o Goleadora Anual, con el fin de estimular el deporte local, la visibilidad de la actividad y la promoción de la igualdad de género en el ámbito deportivo. Además busca estimular el desempeño deportivo, fomentar la sana competencia y resaltar el talento de quienes, con compromiso y dedicación, representan a sus instituciones en cada jornada.

Una iniciativa bien goleadora

Este premio constituye una acción concreta que contribuye a fortalecer el sentido de comunidad, la motivación personal y el orgullo institucional de los clubes y deportistas de nuestra ciudad. Asimismo, busca fomentar la igualdad de género en el ámbito deportivo, garantizando que mujeres y varones reciban el mismo reconocimiento por su esfuerzo, talento y compromiso con el fútbol local.

El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, destac&oacute; que este reconocimiento es m&aacute;s que positivo.

El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, destacó que este reconocimiento es más que positivo.

La concejala Jorgelina Mudallel, autora de la iniciativa, afirmó que “con este premio buscamos reconocer no sólo a goleadores y goleadoras, sino el trabajo en equipo, el esfuerzo y la perseverancia. Reconocer al deporte es necesario por los valores que los jóvenes aprenden en los clubes y lo importante que es eso para sus vidas”

A su turno, Jorge Fernández, destacó la importancia de los clubes que “son los que están en la primera línea frente a un montón de lógicas que hoy estamos discutiendo. El deporte amateur es fundamental, necesitamos que siga vivo. Y cómo no vamos a reconocer a quien tuvo el mérito de hacer tantos goles en un torneo. Sabemos que los chicos sueñan con ser profesionales, pero para eso primero hay que ser un buen amateur", concluyó.

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La distinción Gol de mi Ciudad fue una iniciativa de la concejal Jorgelina Mudallel.

Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, agradeció al Concejo por aprobar este decreto “que es un granito de arena, es muy positivo porque toda distinción es una motivación para los jugadores. Para la Liga, la educación es uno de los pilares más importantes que tenemos y el club es un lugar donde los chicos van con ganas. Tenemos que aprovechar eso para trabajar los valores, la salud mental y todo lo que ellos necesitan”, reflexionó.

Los primeros ganadores del reconocimiento

En esta primera edición de los premios “Gol de mi Ciudad” se entregaron nueve medallas y diplomas a goleadores y goleadoras de distintas categorías de Primera División, tanto femenina como masculina, oficialmente adheridas a la Liga Santafesina de Fútbol.

Goleadores Torneo Apertura 2025 “Primera A”:

-Joaquín Felizia del Club Nautico Quillá

-Nehemías Gonzalez del Club Sanjustino.

Goleadores Torneo Apertura “Primera B”:

-Joaquin Arguello de Santa Fe Fútbol Club

Goleadores 2025 del Torneo Clausura “Primera A”:

-Claudio Albarracín del Club Colón de San Justo

-Franco Jominy del Club Colón de San Justo

Goleadores 2025 del Torneo Clausura “Primera B”:

-Lautaro Escobar del Club Social y Deportivo El Cadi

-Ismael Contrera del Club Banco Provincial

Goleadora 2025 en el Torneo Apertura A y B y en el Torneo clausura B.

-Lisbeth López del Club Complejo Coliseo

Goleadora Torneo Clausura de 2025.

-Melina Reus del Club Atlético Unión.

Concejo gol Liga Profesional
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