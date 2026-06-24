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Nuevo robo en el centro de salud de barrio Las Lomas: pacientes y trabajadores quedaron sin calefacción

Delincuentes ingresaron al centro de salud ubicado en la esquina de Boneo y Menchaca, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y robaron elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de calefacción, en medio de la ola de bajas temperaturas

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de junio 2026 · 10:49hs
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Centro de salud de barrio Las Lomas

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Centro de salud de barrio Las Lomas

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron al centro de salud de barrio Las Lomas, ubicado en la intersección de Boneo y Menchaca, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y concretaron un nuevo robo que afectó seriamente el funcionamiento del establecimiento sanitario.

Las circunstancias en las que se produjo el hecho son materia de investigación policial y judicial. Los ladrones sustrajeron componentes esenciales del sistema de calefacción, dejando al personal de salud y a los pacientes sin una fuente adecuada para afrontar las bajas temperaturas que afectan a la región.

Indignación por los reiterados hechos de inseguridad

El episodio generó malestar e indignación entre los trabajadores y los vecinos de la zona, ya que no es el primer ataque que sufre el establecimiento. Los reiterados hechos de inseguridad vienen afectando el normal funcionamiento del centro de salud de barrio Las Lomas, que brinda atención primaria a cientos de familias del sector norte de la capital provincial.

La sustracción de estos elementos compromete las condiciones de atención y de trabajo, especialmente durante jornadas con temperaturas extremas.

Denuncia y actuación policial

Las autoridades del efector de salud denunciaron lo sucedido a los operadores de la Central de Emergencias 911 y, posteriormente, informaron el hecho a las autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe.

Minutos después, arribaron al centro de salud efectivos de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes constataron los daños, el robo de los elementos y las consecuencias que la sustracción provocó en el funcionamiento del establecimiento.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe urgente sobre los daños y los elementos sustraídos, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas estarán a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y se desarrollarán durante la mañana de este miércoles.

• LEER MÁS: Recapturaron a "Pistolón", el delincuente que se había fugado de la Comisaría 14ª de Rincón

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