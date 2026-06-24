Se desarrolló la última etapa de la World Cup de Aguas Abiertas en Portugal

Candela Giordanino, Sofía Garcés y Romina Imwinkelried fueron las santafesinas que compitieron en las pruebas de 10k y 3k nocaut en Setúbal, Portugal.

Argentina tuvo cinco representantes en la última etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas en Setúbal.

La delegación nacional, integrada por Ivo Cassini, Candela Giordanino, Sofía Garcés, Romina Imwinkelried y Joaquín Moreno, disputó las pruebas de 10k y 3k nocaut en Setúbal, Portugal, en la cuarta y última parada de la World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2026. El delegado fue Christian Primón, también integrante de la Federación Santafesina de Natación y en particular de Libertad de San Jerónimo Norte.

Setúbal fue la sede de la cuarta y última etapa del circuito mundial de aguas abiertas, disputada con la participación de cinco representantes argentinos. El equipo nacional, conformado por Ivo Cassini, las santafesinas Candela Giordanino y Sofía Garcés de Unión de Santa Fe, Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte, y Joaquín Moreno, tomó parte en las dos pruebas del programa: los 10 kilómetros y los 3 kilómetros en formato nocaut.

En los 10k femeninos, que reunieron a 48 nadadoras, Romina Imwinkelried finalizó en el puesto 25 con un tiempo de 2:13:29.60, mientras que Sofía Garcés llegó 35° con una marca de 2:26:43.90. Candela Giordanino no pudo completar la prueba. En la rama masculina, con 55 competidores en carrera, Ivo Cassini terminó 33° (1:47:46.20) y Joaquín Moreno cerró 37° (1:48:51.10).

La prueba de 3k nocaut tuvo muy buenas noticias para el equipo argentino en la instancia femenina. Candela Giordanino avanzó a semifinales tras clasificarse 10° en su serie con un tiempo de 19:22.90, y en la siguiente instancia finalizó 18° con una marca de 11:52.40. Romina Imwinkelried fue 12° en su serie (19:25.30) y Sofía Garcés terminó 18° en la suya (19:49.50). En la rama masculina, Ivo Cassini y Joaquín Moreno compartieron serie y finalizaron 17° (17:23.80) y 18° (17:38.20), respectivamente.

Los buenos datos que dejó Portugal en aguas abiertas para las santafesinas

Más allá de los resultados puntuales, la cita en Portugal dejó dos datos de proyección para la temporada. Sofía Garcés quedó 5° en el ranking junior de 10k, un resultado que la consolida como una de las principales representantes argentinas de cara al Mundial Junior Santa Fe 2026, torneo para el que ya está clasificada.

Los cuatro integrantes restantes de la delegación tienen asegurado su lugar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde representarán al país en aguas abiertas. Giordanino e Imwinkelried, ambas santafesinas, tendrán el plus de competir como doblemente locales al haber nacido en la provincia.