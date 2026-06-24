Assal prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en la provincia de Santa Fe

La Assal emitió una alerta por el alimento a base de un cacao falsamente rotulado

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) , prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de un alimento en polvo a base de cacao marca “Le Burget” por tratarse de un producto falsamente rotulado.

La medida fue adoptada luego de constatar que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) no está vigente y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) es inexistente. Estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad, trazabilidad y seguridad del alimento, configurando una infracción al Código Alimentario Argentino.

A fin de alertar a la población y facilitar la identificación del producto, se detallan los siguientes datos:

Producto: Alimento en polvo a base de cacao.

Marca: Le Burget.

Razón Social: Les Aliments.

RNE 13006739 (estado de baja).

RNPA 44063-49 (inexistente).

Domicilio Alsina 450, Parque Industrial Bicentenario, Maipú, Mendoza.

Motivo: el producto se encuentra falsamente rotulado al exhibir un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) no vigente y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistente. Esta situación constituye una infracción a las disposiciones del Capítulo V del Código Alimentario Argentino (CAA), impidiendo garantizar la trazabilidad, identificación y legalidad del producto.

La Assal controla que los alimentos comercializados cumplan con la legislación alimentaria vigente, verificando que sus rótulos contengan información completa, veraz y adecuada. Estas acciones tienen como objetivo proteger la salud de la población y brindar a los consumidores herramientas para realizar elecciones seguras e informadas.