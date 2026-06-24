Héctor Desvaux: "En Unión hay una lógica agotada y una falta total de gestión"

El referente de Identidad Unionista cuestionó la situación económica e institucional del club, habló de los proyectos que impulsa desde la oposición y aseguró que la actual conducción "no tiene una visión de crecimiento".

La crisis institucional y económica de Unión volvió a quedar en el centro de la escena, sobre todo tras conocerse una nueva inhibición para el club en FIFA. En una extensa entrevista con Dial Deportivo por UNO 106.3, Héctor "Pipo" Desvaux, principal referente opositor y líder de Identidad Unionista, trazó un duro diagnóstico sobre la actualidad rojiblanca y apuntó directamente contra la gestión encabezada por Luis Spahn.

El excandidato a presidente aseguró que el club atraviesa una situación delicada producto de "años de mala administración" y remarcó que desde su espacio continúan trabajando en proyectos para ofrecer una alternativa de gestión.

"Las ganas de participar nacen de querer cambiar una lógica de gobierno que para nosotros está agotada después de tantos años. No vemos que Unión avance hacia donde los unionistas queremos llegar", afirmó.

"Unión necesita profesionalizar todas sus áreas"

Uno de los conceptos que más repitió Desvaux durante la entrevista fue la necesidad de gestionar el club con criterios profesionales.

"Siempre se habla de quién pone plata o de quién tiene la billetera más grande, pero nunca escuchás que hay que gestionar profesionalmente. Unión tiene una marca enorme que está siendo desaprovechada. Hay que generar recursos genuinos para no depender de una persona", sostuvo.

Según el dirigente opositor, la falta de planificación impacta en todas las disciplinas. "Hoy hay conflictos internos, se les debe a proveedores, empleados y distintas actividades del club. El fútbol femenino fue dejado de lado desde el primer día y también hay problemas en el básquet. Todo eso es consecuencia de una mala gestión", remarcó.

Críticas a la conducción y a la presencia dirigencial

Desvaux también cuestionó la ausencia de los principales dirigentes en momentos importantes de la vida institucional y deportiva del club. "Yo digo que hay que estar en el club. No las 24 horas, pero sí gran parte del día. Hoy muchas decisiones se toman fuera del club y eso habla de una falta de identificación con la institución", señaló.

En ese sentido, mostró preocupación por la negociación vinculada a Rafael Profini y aseguró que ningún integrante de la comisión directiva acompañó al futbolista en un momento clave.

"Estamos hablando de una transferencia millonaria y no hay un dirigente representando a Unión. ¿Quién defiende los intereses del club en esa negociación? Es patrimonio de Unión y tiene que haber representantes elegidos por los socios", afirmó.

El déficit y las inhibiciones en Unión

Durante la charla, Desvaux vinculó la situación financiera actual con decisiones que considera equivocadas de la actual conducción.

"El déficit es generado por la mala gestión. Se paga de más, se acumulan inhibiciones, hay embargos y operaciones que después terminan perjudicando al club. No es un problema de las disciplinas, es un problema de administración", expresó.

Además, manifestó preocupación por las reiteradas complicaciones económicas que atraviesa la institución.

"No sé si utilizaría la palabra fundido, pero sí digo que Unión tiene serios problemas económicos y financieros. Si esto se mantiene en el tiempo, el futuro puede ser muy complicado", advirtió.

El proyecto opositor: tecnología, socios y marca propia

Más allá de las críticas, Desvaux explicó que su agrupación trabaja en distintas iniciativas pensando en una futura gestión. Entre ellas mencionó el desarrollo de una aplicación para socios, un esquema de beneficios comerciales y una estrategia para potenciar la marca Unión.

"Queremos que el socio tenga beneficios reales. Que pueda acceder a descuentos, comprar servicios desde una aplicación y sentirse parte del club. Unión tiene muchísimo potencial para crecer en cantidad de socios", explicó.

También planteó la necesidad de explotar comercialmente una marca propia y utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para optimizar áreas de marketing y generación de recursos.

"Hoy el fútbol moderno funciona así. Hay que medir, planificar y profesionalizar. No estamos inventando nada; simplemente queremos aplicar herramientas que otros clubes ya utilizan con éxito", indicó.

El camino hacia las próximas elecciones

A pesar de que aún falta tiempo para una nueva contienda electoral, Desvaux reconoció que Identidad Unionista continúa trabajando de manera permanente.

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"Desde el día después de las elecciones seguimos reuniéndonos, generando proyectos y preparándonos. Hay mucha gente que se quiere sumar porque entiende que Unión necesita un cambio", aseguró.

Pipo destacó que el espacio busca construir una alternativa basada en la capacidad de gestión y en una visión moderna del club.

"Va a haber dos modelos para elegir. Uno que representa la continuidad de una gestión que consideramos agotada y otro que apuesta a profesionalizar todas las áreas, modernizar la institución y pensar que Unión puede ser mucho más grande de lo que es hoy", concluyó.