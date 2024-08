El delantero Gustavo Bou anunció su retiro del fútbol

Gustavo Bou anunció su retiro del fútbol profesional

“Quiero contarles algo muy muy importante para mí. Tal vez el anuncio más importante de mi carrera deportiva: tomé la decisión de dejar el fútbol profesional, pero también les anticipo que vuelvo a mis raíces”, comenzó el mensaje de “La Pantera”.

Y adelantó: “Voy a jugar en Defensores de Barrio Nebel. Acá me enseñaron, me educaron y me formaron en las que fueron mis primeras experiencias dentro del fútbol. Hoy me toca terminar este hermoso viaje como jugador profesional, pero también estoy muy feliz porque voy a vivir uno de mis máximos sueños”.

Bou comenzó su carrera como profesional en River, en 2008, y pasó por los siguientes clubes: Olimpo, Liga de Quito de Ecuador, Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing, Tijuana, New England Revolutions y Talleres. Disputó 386 partidos, en los que anotó 135 goles y repartió 52 asistencias.

Entre sus principales logros están los títulos en el campeonato de Primera División en 2008 con River y los del 2014 y 2019 con la camiseta de Racing. Además, fue parte del plantel de River que ascendió a la Primera División en 2012.