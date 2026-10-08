Colapinto contó cómo vivió la despedida de Messi y admitió que terminó llorando durante el homenaje

El piloto argentino reconoció que no pudo contener las lágrimas durante el homenaje al capitán y luego dejó atrás la emoción para enfocarse en la Fórmula 1.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental también conmovió a Franco Colapinto . El piloto de Alpine reconoció que lloró durante el homenaje al capitán y contó cómo atravesó una noche cargada de emociones para todo el fútbol argentino. Después de ese momento, el corredor buscó cambiar rápidamente el foco y concentrarse en su próximo desafío deportivo.

Colapinto y una despedida que lo hizo llorar

Colapinto reconoció que le resultó imposible mantenerse al margen de la emoción que generó el homenaje a Messi. El piloto argentino explicó que suele sensibilizarse con facilidad, aunque consideró que esta vez había una razón mucho más importante detrás de sus lágrimas.

“Yo me emociono mucho, lloro. Lloré un rato y fue un momento emotivo para toda la Argentina”, contó al referirse a la despedida del capitán durante su último partido de la Selección en el país.

El corredor de Alpine incluso bromeó sobre su habitual facilidad para emocionarse, pero dejó claro que en esta ocasión la situación era completamente diferente. “Creo que el que no se emocionó con eso... Yo en mi caso siempre lloro por boludeces, pero en este caso no fue una boludez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido”, expresó.

Para Colapinto, además, la escena tuvo un componente inevitablemente triste porque significó el cierre de una etapa histórica para Messi y para el seleccionado argentino.

“La despedida de Leo está mal, fue una tristeza grande”, resumió el piloto, que no ocultó lo que significó para él presenciar ese momento.

El mensaje de Colapinto para Messi antes de volver a la F1

La emoción de Colapinto también había quedado reflejada en sus redes sociales. Antes de sus declaraciones, el piloto compartió una historia en la que apareció vestido con la camiseta de la Selección Argentina y el número 19, el mismo dorsal que Messi utilizó durante el Mundial de Alemania 2006.

La publicación estuvo acompañada por una breve despedida: “Adiós”. Además, sumó distintos emojis vinculados con la emoción y eligió como música de fondo “Stop Crying Your Heart Out”, de Oasis, una canción que reforzó el tono melancólico del mensaje.

Sin embargo, el piloto sabe que no hay demasiado tiempo para quedarse en la nostalgia. Luego del homenaje a Messi, Colapinto rápidamente puso la cabeza en su actividad dentro de la Fórmula 1 y en el compromiso que tendrá durante el fin de semana.

“Ya basta de fútbol y ahora concentrados en el automovilismo para tener un buen fin de semana en Singapur”, señaló, dejando atrás la emoción por unos minutos para volver a enfocarse en su presente dentro de Alpine.