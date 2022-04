"Soy criticado de todos lados, es normal y puedo hacer frente a ello. Puedo vivir bastante bien con las críticas, pero con 450 amenazas de muerte en Instagram, es menos fácil", consignó el diario español Mundo Deportivo.

Bayern Munich cayó 1-0 como visitante ante Villarreal y el pasado miércoles igualó 1-1, lo que determinó su salida de la Liga de Campeones cuando era uno de los grandes favoritos a ganarla.

"La gente puede escribir lo que quiera, pero quizás deberían pensar en lo que escriben. Creen que tienen razón, eso es lo raro. El club no va a aumentar la seguridad. No quiero provocar a nadie, hasta ahora no ha habido nadie en mi puerta", aclaró el entrenador que encamina al equipo a la conquista de la Bundesliga por décima vez consecutiva.