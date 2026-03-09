Juan Diderle fue elegido presidente de Velocidad y Resistencia

Velocidad y Resistencia renovó sus autoridades y fue consagrado Juan Diderle como nuevo presidente, en reemplazo de Oscar Vera.

El Club Atlético Velocidad y Resistencia llevó adelante su proceso electoral y definió a sus nuevas autoridades. Tras la votación realizada entre los socios, Juan Diderle fue elegido como nuevo presidente de la institución, reemplazando en el cargo al saliente Oscar Vera.

La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la presencia de representantes de distintas entidades vinculadas al atletismo de la región, quienes acompañaron el acto institucional del club santafesino.

Entre los asistentes estuvieron Roberto Maciel y Juan Escarpín en representación de la Federación Santafesina de Atletismo, además de Ricardo Luciani, integrante de la Asociación Santafesina de Atletismo.

Velocidad y Resistencia, referente del atletismo santafesino

Velocidad y Resistencia es una de las instituciones deportivas con mayor tradición en el atletismo de la ciudad de Santa Fe. El club fue fundado el 2 de febrero de 1933 y desde sus orígenes se dedicó principalmente al desarrollo de esa disciplina.

A lo largo de su historia, la entidad formó numerosos atletas que lograron destacarse a nivel provincial, nacional e incluso internacional, representando a Santa Fe y a la Argentina en competencias de primer nivel como Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

Actividad deportiva y sede

Si bien el atletismo continúa siendo su actividad central, el club también ofrece otras disciplinas deportivas de carácter amateur, entre ellas fútbol en la liga local, básquet y vóley.

La sede social y las instalaciones del club se encuentran en la zona de La Guardia, en la intersección de la calle Sureda Borda y la Ruta Nacional 168, en la ciudad de Santa Fe. Actualmente, los entrenamientos de atletismo se realizan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en Raúl Tacca 707.

Con la elección de Juan Diderle como presidente, la institución inicia una nueva etapa dirigencial con el objetivo de continuar fortaleciendo su histórica presencia en el atletismo santafesino y sostener el desarrollo de sus distintas actividades deportivas.