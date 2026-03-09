Uno Santa Fe | Ovación | Velocidad y Resistencia

Juan Diderle fue elegido presidente de Velocidad y Resistencia

Velocidad y Resistencia renovó sus autoridades y fue consagrado Juan Diderle como nuevo presidente, en reemplazo de Oscar Vera.

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 11:07hs
Juan Diderle fue elegido presidente de Velocidad y Resistencia

El Club Atlético Velocidad y Resistencia llevó adelante su proceso electoral y definió a sus nuevas autoridades. Tras la votación realizada entre los socios, Juan Diderle fue elegido como nuevo presidente de la institución, reemplazando en el cargo al saliente Oscar Vera.

La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la presencia de representantes de distintas entidades vinculadas al atletismo de la región, quienes acompañaron el acto institucional del club santafesino.

Entre los asistentes estuvieron Roberto Maciel y Juan Escarpín en representación de la Federación Santafesina de Atletismo, además de Ricardo Luciani, integrante de la Asociación Santafesina de Atletismo.

Velocidad y Resistencia, referente del atletismo santafesino

Velocidad y Resistencia es una de las instituciones deportivas con mayor tradición en el atletismo de la ciudad de Santa Fe. El club fue fundado el 2 de febrero de 1933 y desde sus orígenes se dedicó principalmente al desarrollo de esa disciplina.

A lo largo de su historia, la entidad formó numerosos atletas que lograron destacarse a nivel provincial, nacional e incluso internacional, representando a Santa Fe y a la Argentina en competencias de primer nivel como Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

Actividad deportiva y sede

Si bien el atletismo continúa siendo su actividad central, el club también ofrece otras disciplinas deportivas de carácter amateur, entre ellas fútbol en la liga local, básquet y vóley.

La sede social y las instalaciones del club se encuentran en la zona de La Guardia, en la intersección de la calle Sureda Borda y la Ruta Nacional 168, en la ciudad de Santa Fe. Actualmente, los entrenamientos de atletismo se realizan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en Raúl Tacca 707.

Con la elección de Juan Diderle como presidente, la institución inicia una nueva etapa dirigencial con el objetivo de continuar fortaleciendo su histórica presencia en el atletismo santafesino y sostener el desarrollo de sus distintas actividades deportivas.

Velocidad y Resistencia Juan Diderle Atletismo
Noticias relacionadas
san pablo despidio sorpresivamente a hernan crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

arranca la accion en el torneo apertura de la asb

Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas mas

Boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas más

toto wolff busca ser accionista de alpine, el equipo donde corre franco colapinto

Toto Wolff busca ser accionista de Alpine, el equipo donde corre Franco Colapinto

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe